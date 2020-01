Le Fonds de solidarité FTQ rend hommage à Fernand Daoust

Fernand Daoust a été parmi les visionnaires qui ont créé le Fonds

MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La direction du Fonds de solidarité FTQ tient à rendre hommage à M. Fernand Daoust à la suite de l'annonce de son décès plus tôt aujourd'hui.

Pour Claude Séguin, président du conseil d'administration du Fonds : « Fernand Daoust a été parmi les visionnaires qui ont lancé le Fonds de solidarité FTQ en 1983, aux côtés de son acolyte de toujours, Louis Laberge. De la part des membres du conseil d'administration du Fonds, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Daoust. »

Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds, ajoute : « Grâce à l'audace et au courage de Fernand Daoust, les travailleurs et entrepreneurs du Québec peuvent compter aujourd'hui sur une organisation unique de développement socioéconomique. Au nom des employés et responsables locaux du Fonds, je dis "Merci, Monsieur Daoust!" »

Fernand Daoust a été secrétaire du conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ dès sa création en 1983, et ce, jusqu'en 1993. Il est alors devenu président du conseil d'administration, poste qu'il a occupé jusqu'en 1996.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 16,7 milliards de dollars au 30 novembre 2019, le Fonds appuie plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire plus de 3 100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

