D'autres options toujours disponibles pour ceux qui veulent contribuer

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») prolonge la suspension des cotisations forfaitaires (ou par versement unique) annoncée le 11 janvier dernier pour l'achat de ses actions, et ce, au-delà du 31 mai 2021. Ainsi, seules les cotisations par retenues sur le salaire (incluant les cotisations provenant d'employeurs) ou par prélèvements bancaires automatiques, incluant les nouvelles demandes, seront acceptées à compter du 1er juin 2021 et permettront aux épargnants de bénéficier du 30 % de crédits d'impôt supplémentaires.

« Le Fonds réévalue régulièrement ses besoins en matière de rentrées de fonds, notamment en tenant compte des besoins d'investissements pour la prochaine année. Cette mesure permet également de favoriser les bonnes habitudes d'épargne auprès des Québécoises et Québécois en priorisant l'épargne systématique », déclare Serge Cadieux, premier vice-président au développement du marché de l'épargne et au centre de formation économique, Fonds de solidarité FTQ.

Cette suspension ne touche pas les cotisations effectuées par retenues sur le salaire ni les ententes de cotisations par prélèvements bancaires automatiques, ou les remboursements à être effectués au Fonds dans le cadre du RAP et du REEP. Elle est prévue dans le Prospectus simplifié.

Les épargnants qui souhaitent souscrire à des actions du Fonds auraient avantage à contacter le Fonds afin d'analyser leurs options en épargne systématique. Il est à noter que les nouvelles ententes de souscriptions par prélèvements bancaires automatiques, ainsi que l'augmentation du montant des ententes existantes pour ce mode de souscription pourraient aussi être limitées plus tard au cours du prochain exercice du Fonds, contrairement à la retenue sur le salaire. Une telle mesure serait annoncée au public par communiqué de presse.

Pour plus d'informations, les épargnants peuvent contacter leur responsable local (RL) en milieu de travail ou le Service aux épargnants du Fonds, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, sans frais au 1 800 567-3663.

Mettre du local dans son épargne grâce au CELI avec FlexiFonds

Par ailleurs, ceux et celles qui souhaitent contribuer à l'économie locale par versement unique peuvent souscrire des parts de fonds communs de placement avec FlexiFonds. Avec 70 % d'actifs ayant un lien avec l'économie du Québec, les produits FlexiFonds s'inscrivent dans la mission du Fonds qui consiste à encourager l'économie d'ici.

En plus d'être admissible au REER et au FERR, les trois fonds communs de placement offerts par FlexiFonds (Prudent, Équilibré et Croissance) sont maintenant admissibles au CELI. Les souscriptions aux parts des produits FlexiFonds ne donnent toutefois pas droit aux crédits d'impôt pour contributions à un fonds de travailleurs.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois.

Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Les crédits d'impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l'achat d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $. À ceci peuvent s'ajouter les déductions reliées au REER.

FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est une filiale exclusive du Fonds de solidarité FTQ. Agissant à titre de placeur principal des parts des fonds, FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est un courtier en épargne collective, inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers.

