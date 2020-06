Le Fonds de solidarité FTQ investit 8,2 M$ dans Repare Thérapeutique

Le troisième investissement du Fonds s'inscrit dans le PAPE de l'entreprise basée à Montréal

MONTRÉAL, le 23 juin 2020 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ a investi 8,2 millions de dollars canadiens (6 millions de dollars américains) dans le cadre du premier appel public à l'épargne (« PAPE ») de Repare Thérapeutique (Nasdaq : RPTX), une biotech spécialisée en oncologie de précision basée à Montréal. Lors de deux rondes de financement en 2017 et 2019, le Fonds avait investi un total de 9,75 millions dans l'entreprise.

« En grande partie grâce au talent exceptionnel en développement de médicaments des scientifiques d'ici, l'histoire de Repare Thérapeutique est la preuve qu'il est possible de démarrer, ici à Montréal, une entreprise innovante, basée sur une plateforme et spécialisée en oncologie. Le rôle de créateur de société joué par Versant dès 2015 démontre aussi l'importance d'attirer des investissements étrangers au Québec. Nous sommes fiers de nous associer de nouveau à Repare, Versant et d'autres partenaires pour appuyer ce PAPE », a déclaré Didier Leconte, vice-président, Investissements, Sciences de la vie et fonds de fonds, au Fonds de solidarité FTQ.

Repare Thérapeutique travaille à la mise au point de nouveaux médicaments en oncologie de précision en ciblant les faiblesses inhérentes aux cellules tumorales. Son approche amalgame les connaissances de plusieurs champs de la biologie cellulaire, dont la réparation de l'ADN et la létalité synthétique. La plateforme de Repare repose sur une méthode permettant la découverte de cibles thérapeutiques, grâce à la technologie d'édition génique à haut débit CRISPR, conjuguée à la cristallographie des protéines à haute résolution, à la biologie computationnelle et à l'informatique clinique.

Depuis 1989, le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,6 milliard de dollars pour appuyer le secteur québécois des sciences de la vie, contribuant ainsi au développement de nouveaux médicaments par ses entreprises partenaires. Son équipe spécialisée en sciences de la vie est formée de neuf personnes, dont une conseillère scientifique principale.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 16,7 milliards de dollars au 30 novembre 2019, le Fonds appuie plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 3 100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Information pour les journalistes seulement : Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse et aux communications, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone : 514 850-4835, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fondsftq.com