Le Fonds de solidarité FTQ investit 68 M$ dans la corporation SMT Hautes Technologies

LAVAL, QC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Pour appuyer la croissance de SMT Hautes Technologies, le Fonds de solidarité FTQ investit 68 millions de dollars dans l'entreprise et devient actionnaire minoritaire. SMT est l'un des plus grands fabricants de circuits électroniques en Amérique du Nord, possédant des usines ultramodernes où l'innovation en robotisation et l'intégration de l'intelligence artificielle leur permettent de réaliser des projets d'envergure mondiale et d'être concurrentiels avec les marchés asiatiques. Le fabricant est spécialisé dans l'assemblage de circuits électroniques et électromécanique de haute complexité. Il opère dans divers secteurs comme la santé, la défense, l'automobile, l'aérospatiale, les télécommunications, les mines et le divertissement tel que les casinos et les écrans géants LED. Basée à Laval, SMT compte plus de 200 employés et fabrique plus de 8 millions de circuits électroniques annuellement.

Il s'agit du quatrième investissement du réseau du Fonds dans SMT. Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laval ont appuyé l'entreprise trois fois depuis 2018.

« Grâce à des usines et des équipements à la fine pointe de la technologie, SMT est en bonne position pour profiter de la vague d'investissements majeurs dans l'industrie nord-américaine des semi-conducteurs qui génère une forte demande pour les modules électroniques, a indiqué Julie Morand, vice-présidente, Placements privés et investissements d'impact - Industries, du Fonds de solidarité FTQ. L'expertise et les connaissances de Stéphane Deschênes, de son équipe de direction et de l'ensemble des employés sont également des atouts importants dans leur industrie. »

« Nous sommes enthousiastes quant à ce partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ. Leur soutien renforce notre positionnement dans un marché en pleine croissance et souligne la confiance qu'ils accordent à notre expertise et à notre équipe. Nous sommes impatients d'écrire le prochain chapitre de SMT et de faire rayonner davantage le savoir-faire technologique développé ici, à Laval, sur la scène nord-américaine », a poursuivi Stéphane Deschênes, président, fondateur et actionnaire majoritaire de SMT Hautes Technologies.

« Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laval ont été aux côtés de SMT alors que l'entreprise a connu une forte croissance au cours des dernières années. Nous sommes fiers que SMT fasse à nouveau confiance au réseau du Fonds afin que l'expertise technologique développée au Québec continue de rayonner sur le marché mondial », s'est réjoui Éric Dargis, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ - Laval.

En septembre dernier, SMT Hautes Technologies a entrepris une transformation majeure en adoptant le nom de SMT Intelligence. « Cette nouvelle appellation symbolise notre engagement à relever de nouveaux défis et à stimuler l'innovation dans le secteur de la technologie électronique. Guidés par des valeurs fondamentales telles que l'apprentissage constant et l'amélioration continue, nous sommes résolus à propulser notre entreprise vers de nouveaux sommets, tout en demeurant à l'avant-garde de l'industrie », a conclu Stéphane Deschênes.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 765 721 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,4 milliards de dollars au 31 mai 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos de SMT Intelligence

Avec 23 ans d'expertise, SMT Intelligence excelle dans la fabrication sur mesure de produits électroniques, du prototypage à la production de masse. L'entreprise transforme la technologie de demain en offrant des solutions clé en main. Avec ses services d'ingénierie, elle agit comme partenaire stratégique avec ses clients dans l'accompagnement du cycle de développement de produit et la mise en place d'usines d'assemblage mécanique hautement robotisé. L'entreprise québécoise dispose de 10 lignes de montage automatisé réparties dans trois usines totalisant 180 000 pieds carrés alliant robotisation et intelligence artificielle. Avec une équipe de plus de 200 employés, elle collabore avec plus de 65 clients, tant nationaux qu'internationaux. Bénéficiant d'une capacité de placement de trois millions de composants par heure, elle propose des solutions électroniques de classe mondiale. Explorez son expertise sur notre smtintelligence.com ou sur LinkedIn.

