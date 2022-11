MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Flare est très heureux d'annoncer que le Fonds de solidarité FTQ et Theodorus ont choisi de rejoindre Inovia, Whitestar Capital et Luge Capital suite à leur levée de fonds de Série A qui s'est clôturée en juin 2022. Ce partenariat permettra de propulser Flare et de continuer d'accélérer l'expansion rapide de l'entreprise sur les marchés nord-américains et internationaux. Cette décision témoigne du grand intérêt d'investisseurs institutionnels envers l'approche de Flare, visant à démocratiser la cybersécurité pour les moyennes entreprises et à faire passer à 12.5M$ CAD les fonds levés par Flare en 2022.

Flare est une solution proactive de surveillance de l'empreinte numérique pour les organisations. Leur technologie basée sur l'IA balaie continuellement l'internet, y compris le "dark web" et le "clear web", pour identifier des éléments inconnus, prioriser automatiquement les risques et fournir du cyber-renseignement que les entreprises peuvent utiliser immédiatement pour améliorer leur sécurité.

« Nous estimons que cet investissement supplémentaire démontre un niveau de confiance exceptionnel dans la feuille de route, dans la vision et dans l'équipe de Flare, et nous ne pourrions être plus heureux d'accueillir le Fonds de solidarité FTQ et Theodorus comme partenaires de Flare. Nous apprécions le soutien continu du Fonds à l'écosystème québécois de la cybersécurité, et nous sommes ravis de travailler avec Theodorus pour tirer parti de l'expérience de leur équipe en matière d'expansion européenne », a déclaré Norman Menz, PDG de Flare.

« Quand nous avons vu Flare, nous savions que c'était une entreprise à fort potentiel. Leur vision et leurs dernières avancées technologiques font de Flare une entreprise de choix pour assurer la sécurité informatique des entreprises. Le Fonds est fier de soutenir la croissance de Flare et nous serons toujours présents pour aider et conseiller l'entreprise dans le but d'atteindre de nouveaux sommets », a déclaré Philippe P. Huneault, vice-président, Placements privés et investissements d'impact - Technologie et gestion des fonds, et chef du développement international des entreprises au Fonds de solidarité FTQ.

« Ce que Flare a su réaliser jusqu'à présent en termes de développement de produit et de traction sur le marché avec des ressources très limitées est un exemple de ce que devrait être une start-up réussie! En plus d'être reconnue comme un leader sur le marché de la cybersécurité externe, l'équipe de direction de Flare a des dizaines d'années d'expérience entrepreneuriale dans le domaine mondial de la cybersécurité. Nous voyons de fortes synergies pour aider Flare à pénétrer davantage les marchés de la santé et de la finance, notamment grâce à notre réseau paneuropéen », a déclaré Theo Risopoulos, directeur de Theodorus.

À propos de Flare

Flare est un leader dans la surveillance de l'empreinte numérique des organisations basée à Montréal, Canada. Fondée en 2017, Flare permet aux organisations de protéger leurs données, leurs ressources financières et leur réputation en surveillant en permanence les menaces causées par les erreurs humaines et les acteurs malveillants. Notre technologie améliore la visibilité, renforce la transparence et réduit le temps moyen de remédiation (MTTR) en détectant et en priorisant les fuites de données et autres cyber risques.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927emplois.

À propos de Theodorus

Theodorus est un fonds de capital-risque dédié aux investissements technologiques en phase de démarrage. Il investit principalement dans des entreprises de Healthtech & AI dotées de technologies propriétaires solides. Outre son rôle de financement, Theodorus joue également un rôle actif dans le développement des entreprises de son portefeuille, en les guidant vers leur succès. Aujourd'hui, Theodorus détient 70M€ (100 M$ CAD) d'actifs sous gestion, qui ont permis de financer >40 entreprises et de créer >700 M€ de valeur. Theodorus a des bureaux à Montréal et à Bruxelles.

Renseignements: Informations pour les représentants des médias : Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone : 438 364-1596, Courriel : [email protected] ; Eric Clay, Directeur du Marketing, Flare, 703-220-4915, [email protected]