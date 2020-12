Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt) sont de 6,3 % pour 1 an, 7,7 % pour 3 ans, 7,9 % pour 5 ans et 7,0 % pour 10 ans.

« Alors que certains secteurs de notre économie se remettent des conséquences de la pandémie, d'autres demeurent durement touchés. Le début de la campagne de vaccination en décembre représente un espoir pour une reprise économique généralisée, et surtout pour les travailleurs affectés », commente Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« Fidèle à sa mission, le Fonds de solidarité FTQ a répondu présent dès le début de la crise afin d'accompagner ses épargnants et ses entreprises partenaires. Maintenant plus que jamais, nos employés et nos responsables locaux sont à pied d'œuvre pour répondre aux besoins de chacun et contribuer à la vitalité de toutes les régions du Québec », poursuit-il.

Investissements au cours du semestre

Au cours du semestre, le Fonds a poursuivi ses investissements pour permettre aux entreprises québécoises de mieux préparer l'avenir, notamment en matière de transition technologique et environnementale.

Dans le cadre d'un nouveau partenariat de co-investissement avec EDC, le Fonds a investi dans Omnirobotic, une entreprise en démarrage spécialisée dans les robots autonomes pour le secteur manufacturier. Les deux organisations ont également effectué un co-investissement dans NoviFlow, un des leaders mondiaux de solutions logicielles pour la cybersécurité et les réseaux programmables à haute performance.

Avec les Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec, le Fonds a également investi dans Préverco, le principal fabricant de bois de plancher d'ingénierie au Québec. Afin d'améliorer ses processus d'automatisation, l'entreprise familiale québécoise a notamment fait l'acquisition de nouveaux robots à la fine pointe de la technologie. Ces innovations permettent à Préverco de continuer à se démarquer dans son secteur d'activité et de multiplier les projets à succès, tant au Québec que sur le marché international.

En matière de lutte aux changements climatiques, le Fonds a également investi dans GHGSat, une entreprise montréalaise, chef de file mondial en matière de télédétection à haute résolution par satellite des émissions de gaz à effet de serre, et dans AddÉnergie, exploitation de réseaux de recharge de véhicules électriques et important fournisseur de logiciels et de matériel de recharge intelligents.

« En cette fin d'année hors du commun, je veux remercier nos épargnants qui soutiennent notre mission. Grâce à eux, le Fonds continue d'investir avec vigueur dans des entreprises de partout au Québec. Non seulement pour les aider à traverser la crise, mais aussi pour les aider à préparer l'avenir. Je salue d'ailleurs le courage et la détermination des entrepreneurs qui continuent de faire avancer le Québec », conclut M. Morin.

Conséquences d'un rachat sur l'admissibilité future aux crédits d'impôts

En réponse à des questions d'actionnaires reçues au cours des derniers mois, le Fonds tient à rappeler les règles fiscales concernant l'admissibilité aux crédits d'impôt à la suite d'un rachat partiel ou total d'actions en vertu de certains critères.

Pour encourager l'épargne-retraite des travailleurs et appuyer le développement économique et les emplois, les gouvernements du Québec et du Canada accordent chacun un crédit d'impôt de 15 % aux épargnants qui souscrivent aux actions de catégorie A du Fonds, et ces crédits d'impôt sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l'achat d'un montant d'actions de 5 000 $.

Comme prévu par la loi applicable et indiqué dans le Prospectus simplifié (section 8.1 à la page 17 et Annexe 1 à la page 26), les actionnaires ne peuvent plus bénéficier des crédits d'impôt liés à l'acquisition d'actions du Fonds à la suite du rachat, d'une partie ou de la totalité de leurs actions, effectué en vertu des critères liés à la retraite et à une invalidité créant une inaptitude permanente au travail.

Plus d'informations à ce sujet sont disponibles dans le Prospectus simplifié.

Il est ultimement de la responsabilité des actionnaires de s'assurer de l'impact fiscal d'un rachat d'actions et que leurs cotisations au Fonds de solidarité FTQ sont admissibles aux crédits d'impôt et aux déductions applicables aux REER, et ce, en fonction de leur situation fiscale.

Les actionnaires peuvent obtenir plus d'informations sur les conséquences d'un rachat d'actions sur l'admissibilité future aux crédits d'impôt en contactant le Service aux épargnants du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h au 1 800 567-3663 (sans frais).

Émission des actions pour 2020-2021

Comme ce fut déjà le cas à quelques occasions, dans le but de maintenir l'équilibre de son modèle d'affaires, le Fonds de solidarité FTQ pourrait décider de limiter l'émission des actions au cours du présent exercice financier.

Si tel était le cas, le Fonds annoncerait, par voie de communiqué de presse, les modalités de limitation d'émission des actions.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

