Le Fonds d'Action Saint-Laurent renouvelle son partenariat avec l'Administration portuaire de Montréal lors de GREENTECH 2021

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds d'Action Saint-Laurent (FASL) est heureux de s'associer, de nouveau, à l'Administration portuaire de Montréal (APM) sur deux fronts : le renouvellement de la contribution annuelle de l'APM au Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent et la mise sur pied d'un nouveau don offert spécifiquement dans le cadre de l'événement GreenTech 2021 organisé par l'Alliance Verte.

« Ce nouveau geste de la part de l'APM est significatif, car il pourrait très bien avoir un effet persuasif sur de nouveaux partenaires maritimes qui fréquentent et utilisent le Saint-Laurent à des fins commerciales, de nouveaux partenaires privés que nous invitons à suivre la voie pavée par l'APM depuis 2018 », a déclaré Jean-Éric Turcotte, Directeur du Fonds d'Action Saint-Laurent.

Le FASL a reçu un financement de 105 000 $ sur 3 ans (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021), de la part de l'APM. Ce financement a soutenu des travaux de restauration, de conservation et de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent via des octrois ciblés de financement répondant aux critères et indicateurs du Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent.

Entre 2018 et 2021, ces dons de l'APM ont permis de soutenir 10 projets structurants sur le Saint-Laurent notamment sur les habitats aviaires et de lutte intégrée aux espèces exotiques envahissantes réalisés par les Comités ZIP Jacques-Cartier et des Seigneuries. Il faut noter que ces projets ne sont aucunement associés à des obligations réglementaires et légales mais générés par l'intérêt de l'APM, au-delà des projets de compensations, à protéger, restaurer ou mettre en valeur certains territoires.

Le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent du FASL, est également financé par le gouvernement du Québec et par des partenaires privés qui, tel que l'APM, font preuve de leadership environnemental. Le Programme est aussi tributaire de l'implication des collectivités riveraines qui apportent aux divers projets du financement mais surtout des contributions « nature » en biens et services. Entre 2018 et 2021, ce sont 86 projets qui ont été réalisés sur le fleuve pour une valeur totale de plus de 4 millions de dollars.

À propos du Fonds d'action Saint-Laurent (FASL)

Le Fonds d'action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets qui favorisent la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son golfe ainsi que le maintien et la mise en valeur de ses usages. http://fondsdactionsaintlaurent.org/

Renseignements: Jean-Éric Turcotte, Directeur, Fonds d'action Saint-Laurent, 418 648-8079, [email protected]; Frédéric de Beaumont, Directeur des communications, 418 648-8079, [email protected]

