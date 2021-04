MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Banque Nationale Placements PrivésMC annonce aujourd'hui la clôture de la première transaction du Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. (« le Fonds »), consistant en un investissement au capital des Entreprises Pol R inc. (« Pol R »). Cette transaction permettra de réaliser une étape importante du plan de relève de l'entreprise, qui sera aussi accompagnée par Banque Nationale Placements PrivésMC dans son développement et sa croissance. Basées à Québec, les Entreprises Pol R inc. comptent près de 400 employés et trois unités d'affaires distinctes : la distribution et la transformation de matériaux isolants (par les bannières Nadeau, Impro, Scotia Insulations et Nu-West); la conception et la fabrication d'environnements contrôlés tels que les salles blanches, pour le domaine de la santé et des sciences de la vie, ou les enceintes acoustiques pour le transport de l'électricité (par la division Mecart) et la conception et la fabrication de pièces spécialisées pour les fabricants OEM, particulièrement dans le transport en commun (par la division Artik/OEM).

Annoncé en juillet 2020 et créé en partenariat à parts égales entre la Banque Nationale et le gouvernement du Québec, le Fonds permet de soutenir la relance économique du Québec et d'appuyer la transformation numérique de ses petites et moyennes entreprises, et ce, en venant compléter l'offre de financement bancaire. En janvier dernier, une capitalisation initiale de 200 millions a pu être conclue grâce à la participation de plus de 245 investisseurs privés.

« Le Fonds croissance PME Banque Nationale a été conçu pour soutenir les entrepreneurs, les aider à saisir des occasions de développement et à réaliser leur plan de relève. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui en concluant une transaction avec Pol R », a souligné Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale. « L'apport de Pol R au développement économique et social est important. Nous sommes heureux de contribuer à sa mission en offrant non seulement, par cet investissement, la possibilité à certains membres de l'équipe de relève à la direction d'augmenter leur participation au capital-actions de la société, mais également du soutien pour la mise en place du plan stratégique. »

« Je suis fier de voir Banque Nationale Placement PrivésMC faire sa toute première transaction avec nous », affirme Benoît Poupart, président et chef de la direction d'Entreprises Pol R inc. « Nous franchissons ainsi une autre étape du plan de développement et de relève de la compagnie, amorcé il y a déjà plusieurs années, et visant à assurer la croissance et le développement de nos activités sur le long terme. »

