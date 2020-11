Le Fonds communautaire de Co-operators consacre 2 millions de dollars à l'amélioration de l'employabilité des jeunes marginalisés dans le contexte de la pandémie

L'initiative Accès à l'employabilité vise à offrir des occasions d'emplois décents aux jeunes

GUELPH, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Co-operators est heureuse d'annoncer le programme Accès à l'employabilité, une initiative du Fonds communautaire de Co-operators de 2 millions de dollars consacrée à favoriser l'employabilité des jeunes marginalisés qui ont perdu leur travail ou arrêté leurs études à cause de la pandémie.

« Nous sommes conscients que les jeunes ont été durement touchés par les mises à pied et les perturbations dans le système d'éducation provoquées par la COVID-19, surtout en raison de la fermeture des écoles et de nombreux secteurs de l'économie qui emploient principalement des jeunes. Les jeunes marginalisés ont été particulièrement éprouvés et certains font face à d'autres défis d'employabilité qui les rendent encore plus vulnérables face à ce niveau de chômage sans précédent », explique Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. Le but de l'initiative Accès à l'employabilité de Co-operators est de créer un avenir plus prometteur et durable pour les jeunes et les petites entreprises grâce à des solutions novatrices pour répondre aux besoins urgents engendrés par la pandémie. »

Selon une enquête sur la population active menée en avril 2020 par Statistique Canada, 43 % des jeunes travailleurs canadiens ont perdu leur emploi ou subi une réduction de leurs heures de travail dans les premiers mois du ralentissement économique causé par la COVID-19. Notre nouvelle initiative Accès à l'employabilité vise à leur proposer des occasions d'emplois de qualité offertes par de petites entreprises, comme des coopératives, des organismes sans but lucratif et des entreprises sociales, qui désirent embaucher, former et retenir des jeunes.

La pandémie a grandement limité les possibilités d'emploi pour les jeunes, et les ressources des petites entreprises ont été mises à rude épreuve. Accès à l'employabilité s'engage à jumeler ces employeurs avec de jeunes marginalisés, afin de les aider à acquérir des compétences de vie, à obtenir un soutien psychosocial et à se frayer un chemin vers l'employabilité.

Dans le cadre de cette initiative, Co-operators est fière d'être un partenaire fondateur du projet En route vers la reprise #ImpactCOVID du Conseil canadien pour la réussite des jeunes. Il s'agit d'un programme d'employabilité en deux phases dirigé par les jeunes qui, en collaboration avec de petites entreprises, dessineront un plan de relance postpandémique qu'ils évalueront en travaillant et en participant à des programmes communautaires à l'échelle du pays. #ImpactCOVID permettra aux jeunes marginalisés d'accéder à des emplois de qualité durables et stables et d'acquérir une expérience de travail précieuse au sein de petites entreprises, comme des coopératives, des organismes sans but lucratif et des entreprises sociales. En retour, ces organismes développeront leur capacité d'embaucher, de former et de retenir de jeunes employés.

« Les partenariats de collaboration nous ont été essentiels pour concevoir des méthodes d'intervention rapide pour le développement de la force de travail des jeunes en cette période de crise, déclare Gladys Ahovi, directrice générale du Conseil canadien pour la réussite des jeunes. Notre engagement à créer ensemble des occasions pour les jeunes et à collaborer avec les secteurs à travers le pays reflète étroitement l'esprit coopératif de la résilience et du bien-être de la collectivité. »

Co-operators souscrit aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Ainsi, nous avons harmonisé nos objectifs à long terme pour 2030 avec neuf ODD dans lesquels nous avons le plus de savoir-faire et qui nous permettront d'obtenir les résultats les plus significatifs. De cette façon, nous prenons part au mouvement mondial de protection du bien-être environnemental, social et financier des générations actuelles et futures. L'initiative Accès à l'employabilité s'inscrit dans le cadre de l'objectif no 8, Travail décent et croissance économique.

Le Fonds communautaire de Co-operators soutient des organismes qui favorisent l'employabilité et l'autonomie de jeunes marginalisés et de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. En 2019, nous avons accordé par l'intermédiaire des Fonds un total de 582 250 $ à 28 organismes qui contribuent au cheminement vers l'employabilité des personnes marginalisées.

Visitez notre site ici pour en savoir plus sur l'initiative Accès à l'employabilité des Fonds communautaires de Co-operators et l'impact des partenariats.

