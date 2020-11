Le fondateur et chef de la direction de GardaWorld, Stéphan Crétier, réagit à la mise en demeure envoyée par la CDPQ à la suite de l'entrevue avec Patrice Roy de Radio-Canada

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Garda World annonce la réception d'une mise en demeure datée du 16 novembre 2020 en provenance de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») pour l'enfreindre notamment à discuter de l'intervention de la Caisse dans le cadre de l'offre publique d'achat de GardaWorld en vue d'acquérir le leader mondial de la sécurité G4S. Vous trouverez ladite mise en demeure en pièce jointe.

« Je suis surpris et déçu de constater que la Caisse de dépôt tente de m'intimider. Elle souhaite me museler alors que nous avons un débat plutôt important sur ses agissements dans le cadre d'une transaction importante pour GardaWorld et de ses 16 000 employés québécois et, par conséquent, le Québec. On n'est plus en 1950, on est en 2020 dans une société libre et démocratique. La Caisse appartient à tous les québécois. Si j'avais voulu vivra dans un état autoritaire, j'aurais acheté une maison en Biélorussie. », a déclaré Stéphan Crétier, fondateur et chef de la direction de GardaWorld. »

