Le fonctionnement et l'utilisation des matériaux d'épandage en période hivernale - Plus complexe qu'il n'y paraît!

QUÉBEC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a convié les médias au Centre de services de Québec, ce vendredi, afin de démystifier le fonctionnement et l'utilisation des divers matériaux d'épandage en période hivernale.

Les journalistes sur place ont pu assister à une présentation portant notamment sur les multiples facteurs à considérer dans le choix du bon matériau d'épandage pour la sécurisation du réseau routier, qu'il s'agisse de sels pour le déglaçage ou d'abrasifs. Diverses démonstrations ont aussi été réalisées afin d'illustrer le comportement des matériaux utilisés, selon les conditions météorologiques en vigueur.

Rien n'est laissé au hasard par les responsables de l'entretien hivernal! Pendant et après des précipitations de neige, lors d'épisode de poudrerie ou lorsque les conditions climatiques l'exigent, les équipes d'entretien des routes ajustent leur méthode de travail. Elles prennent en compte le type et l'intensité des précipitations, la température en vigueur ou annoncée, le type de route ainsi que le débit de circulation, et ce, afin de sécuriser le réseau rapidement et de minimiser les répercussions sur les déplacements.

Lors de la visite, une attention particulière a aussi été accordée à l'importance d'adapter sa conduite en fonction de la météo et des conditions routières en vigueur. Le Ministère tient d'ailleurs à rappeler à la population qu'il est essentiel de s'informer de l'état des routes sur les différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone) et de bien planifier ses déplacements.

Faits saillants :

L'ensemble du réseau du Ministère compte plus de 31 000 kilomètres de routes à déneiger.

La région de la Capitale-Nationale compte à elle seule près de 2 000 kilomètres de routes.

En période hivernale, plus de 1 700 camions sont affectés à l'entretien du réseau du Ministère.

De ce nombre, près de 270 sont des camions opérés par le Ministère et plus de 1 430 le sont par les prestataires de services, les municipalités et les communautés autochtones.



À l'échelle régionale, on dénombre 131 camions dans la région de la Capitale-Nationale.



De plus, le Ministère compte sur l'expertise de plus de 900 déneigeurs (dont 150 en régie) sur le territoire de la Capitale-Nationale.

En 2021-2022, le Ministère a utilisé près de 850 000 tonnes de sels de déglaçage et près de 1 100 000 tonnes d'abrasifs sur les routes sous sa responsabilité.

En ce qui a trait à la région de la Capitale-Nationale, 85 000 tonnes de sels et 89 000 tonnes d'abrasifs ont été épandues dans la région l'hiver dernier.



Les abrasifs utilisés par le Ministère sont constitués de sable tamisé, de pierre concassée ou de gravier concassé.

