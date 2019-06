Le FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC s'ajoute à la gamme de FNB RBC iShares

TORONTO, le 12 juin 2019 /CNW/ - La gamme de fonds négociés en bourse RBC iShares s'est élargie aujourd'hui avec le lancement du FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC (le « FNB »). Le FNB, géré par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. »), offre une solution à revenu fixe tout-en-un économique, qui vise à procurer aux investisseurs des rendements fiscalement avantageux. Le FNB sera négocié à la Bourse NEO, à compter d'aujourd'hui.

Le FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC cherche à procurer un rendement à l'échéance après impôt attrayant. Il investira dans des obligations à court terme de haute qualité de gouvernements et de sociétés du Canada, en privilégiant celles dont le prix est inférieur à la valeur nominale. Mettant à profit l'expertise en placement primée1 de l'équipe Titres à revenu fixe, RBC Gestion mondiale d'actifs, ce FNB est un complément au portefeuille obligataire de base des investisseurs. Son intégration vise à en diminuer la duration, ainsi qu'à en améliorer la préservation du capital et l'efficience fiscale.

« Ce produit s'inscrit dans la lignée des solutions innovatrices de haute qualité que RBC iShares offre aux investisseurs et aux conseillers du Canada, indique Mark Neill, chef, FNB RBC. Grâce au lancement du FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC, les investisseurs auront accès à une solution économique et fiscalement avantageuse, qui tire parti de l'expérience et de l'expertise en placement de l'équipe Titres à revenu fixe primée1 de RBC Gestion mondiale d'actifs ».

Nom du FNB Symbole

boursier Frais de gestion FNB d'obligations canadiennes à

escompte RBC RCDB 0,15 %

La clôture du premier appel public à l'épargne du FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC a eu lieu.

Pour en savoir plus sur la gamme de FNB RBC iShares, les investisseurs et les conseillers peuvent consulter le site https://www.rbcishares.com/fr/.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »). Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi ainsi que des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d'autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

1 Prix Lipper Canada du meilleur groupe de FNB d'obligations (2015, 2017), du meilleur groupe de fonds (fonds PH&N : 2010-2013, 2016, 2018 ; fonds RBC : 2008, 2014) et du meilleur groupe de fonds d'obligations (RBC GMA : 2015 ; fonds PH&N : 2008, 2010-2013, 2016, 2018 ; fonds RBC : 2009). Les prix Lipper ont été décernés en fonction du meilleur rendement corrigé du risque pour les périodes terminées les 31 juillet 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014 ; les 31 octobre 2012, 2011 et 2010 ; le 30 novembre 2009 ; et les 31 décembre 2008 et 2007. Données liées aux prix Lipper de Thomson Reuters, © 2018 Thomson Reuters. Tous droits réservés. Données utilisées avec autorisation et protégées par la législation sur les droits d'auteur des États-Unis. L'impression, la copie, la redistribution ou la retransmission de ce contenu est interdite sans permission expresse et écrite.

RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 430 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de BlackRock

BlackRock aide les investisseurs à embellir leur avenir financier. Ses clients se tournent vers ce fiduciaire et fournisseur de technologies financières de premier plan afin d'obtenir les solutions dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs les plus importants. Au 31 mars 2019, la société gérait environ 6 520 milliards de dollars US d'actifs pour le compte d'investisseurs du monde entier. Pour obtenir un complément d'information sur BlackRock, veuillez consulter le site www.blackrock.com/ca |

Twitter : @BlackRockCA | LinkedIn : www.linkedin.com/company/blackrock.

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Comptant plus de 20 ans d'expérience, plus de 800 fonds négociés en bourse (FNB) à l'échelle mondiale et 1 900 milliards de dollars US d'actifs sous gestion au 31 mars 2019, iShares contribue de manière essentielle à l'évolution du secteur financier. Les fonds iShares profitent de l'expertise en gestion de portefeuille et de risque de BlackRock, qui gère plus de fonds que toute autre société de placement2.

2 D'après les actifs sous gestion de 6 520 milliards de dollars US au 31 mars 2019.

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Leah Commisso, leah.commisso@rbc.com, Communications, RBC GMA, 416 955-6498, leah.commisso@rbc.com