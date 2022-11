CHARM EL-CHEIKH, Égypte, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Les changements climatiques sont une crise mondiale qui nous touche tous, mais pas de manière égale. Les pays en développement réclament du soutien de toute urgence pour pouvoir lutter contre les pires impacts, car ils y sont les moins bien préparés. Venir en aide aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables est une priorité absolue pour le Canada et la présidence égyptienne de la COP27.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé un certain nombre d'initiatives concrètes totalisant 24 millions de dollars qui répondent directement aux besoins et aux priorités des pays en développement. Les projets, financés dans le cadre de l'engagement de 5,3 milliards de dollars du Canada pour soutenir le financement international de la lutte contre les changements climatiques, répondent directement aux besoins et aux priorités des pays en développement dans trois domaines cruciaux : les pertes et dommages, l'accès au financement de la lutte contre les changements climatiques et la gouvernance climatique.

Pertes et dommages

Un investissement de 7 millions de dollars dans le mécanisme de financement du bouclier mondial (le Global Shield Financing Facility) contribuera à accroître la résilience des pays vulnérables au climat et à protéger les vies et les modes de vie des plus vulnérables, notamment les femmes et les filles. Cet investissement soutient le bouclier mondial contre les risques climatiques afin de renforcer l'architecture mondiale de financement et d'assurance des risques liés au climat. Un investissement supplémentaire de 1,25 million de dollars offrira une aide initiale pour la création du réseau de Santiago , qui vise à aider les pays en développement à obtenir de l'aide technique pour prévenir, réduire et surmonter les pertes et les dommages.

Le bouclier mondial est une initiative menée par le G7 et le groupe des 20 pays vulnérables (le V20) qui vise à fournir une approche coordonnée pour la gestion des risques liés au climat et la prévention. Cette initiative a été déclarée prioritaire pour les pays en développement qui réclament que les lacunes dans la protection contre les pertes et dommages liés au climat soient comblées.

Accès au financement de la lutte contre les changements climatiques

Une somme de 5 millions de dollars octroyée au Réseau d'accès au financement climatique aidera ce réseau à accroître la portée de son travail avec les pays vulnérables au climat. Le Réseau d'accès au financement climatique a réalisé de grands progrès pour renforcer la capacité des pays en développement à structurer et à obtenir un financement public et privé afin d'effectuer des investissements prioritaires dans l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets. Cet investissement s'appuie sur la précédente contribution du Canada de 9,5 millions de dollars qui visait à mettre sur pied le Réseau d'accès au financement climatique en 2020.

Le Rapport d'étape du plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques indique que l'accès au financement climatique est un domaine d'intervention prioritaire. Selon ce rapport, bien qu'il reste du travail à faire, la plupart des pays développés se sont engagés à travailler davantage avec les banques multilatérales de développement et les fonds pour la lutte contre les changements climatiques afin d'améliorer l'harmonisation et de réduire les obstacles à l'accès au financement.

Gouvernance climatique

Un investissement de 5 millions de dollars soutiendra l'Initiative pour la transparence de l'action climatique, par la création d'une réelle capacité institutionnelle permettant aux pays en développement de faire avancer la mise en œuvre et la transparence de leur contribution déterminée au niveau national. Un renouvellement de la contribution de 6 millions de dollars au Centre et réseau des technologies climatiques favorisera l'accélération du développement et du transfert de technologies climatiques pour assurer un développement écoénergétique, à faibles émissions de carbone et climatorésilient.

En 2021, le Canada a doublé son engagement en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques, le portant à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans (de 2021 à 2026). Cet engagement fait plus que doubler la proportion de financement consacrée à l'adaptation, qui atteint au moins 40 p. 100, ce qui est conforme aux objectifs établis dans le Pacte de Glasgow pour le climat.

Le mois dernier, à la demande de la communauté internationale, le Canada et l'Allemagne ont publié le Rapport d'étape du plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques, qui souligne les mesures prises par les pays développés cette année pour appuyer l'atteinte de notre objectif collectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains. Le rapport réitère l'engagement à l'égard de la transparence et décrit clairement les domaines où il faut en faire plus. Le Canada demeure résolu à travailler avec ses partenaires pour atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars américains dès que possible et d'ici 2025.

Par ses contributions au financement de l'action climatique, le Canada continue d'aider les pays en développement à mieux lutter contre les changements climatiques et à s'adapter à leurs impacts. Au cours des cinq prochaines années, le Canada concentrera sa participation au financement international de la lutte contre les changements climatiques sur quatre grands secteurs thématiques : la transition énergétique propre et l'élimination progressive du charbon, l'agriculture et les systèmes alimentaires adaptés au climat, les solutions fondées sur la nature et la biodiversité, et la gouvernance climatique.

Citations

« Les changements climatiques sont une crise mondiale qui exige une réponse mondiale. Les investissements du Canada dans la lutte contre les changements climatiques aident les pays vulnérables à s'adapter aux effets néfastes de l'évolution du climat qui se font déjà sentir. Nous avons soutenu des centaines de projets pour le climat dans le monde entier, mais nous reconnaissons qu'il faut en faire plus, notamment pour faire en sorte que les pays en développement aient accès au financement climatique. Ici, à la COP27, nos efforts sont concentrés sur l'octroi d'aide à ceux qui en ont le plus besoin. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Il est extrêmement important que les pays vulnérables au climat puissent avoir la conviction que la communauté internationale respectera son engagement en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Canada continue de collaborer avec ses alliés pour atteindre l'objectif international de mobiliser 100 milliards de dollars américains en financement climatique, comme le montre le leadership conjoint dont ont fait preuve le Canada et l'Allemagne dans l'élaboration du Rapport d'étape du plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques. Le Canada a doublé son engagement à l'égard du financement climatique, et bien qu'il reste du travail à faire, l'annonce d'aujourd'hui montre clairement que le Canada continuera d'être un partenaire constructif dans la lutte mondiale contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Le Canada est aux côtés des pays en développement, qui sont les plus touchés par les changements climatiques, pour les aider à atténuer leurs effets et à s'y adapter. En travaillant main dans la main avec nos partenaires d'exécution, nous pouvons aider les pays en développement à faire la transition vers un développement durable à faibles émissions de carbone, résilient aux changements climatiques, positif pour la nature et inclusif. Ensemble, nous pouvons construire une planète et un avenir meilleurs pour les générations à venir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

L'engagement de 5,3 milliards de dollars du Canada pour le financement de la lutte contre les changements climatiques fait passer la proportion de subventions de 30 p. 100 à 40 p. 100, et porte à au moins 40 p. 100 la proportion du financement qui est consacrée à l'adaptation. Pas moins de 20 p. 100 du financement sera octroyé à des projets qui exploitent les solutions climatiques fondées sur la nature et qui offrent des avantages connexes pour la biodiversité. De plus, le Canada s'assurera que 80 p. 100 des projets prennent en considération l'égalité des genres, conformément à la Politique d'aide internationale féministe du Canada.

Le précédent engagement de 2,65 milliards de dollars du Canada en matière de financement climatique (de 2015 à 2021) devrait permettre d'éliminer ou de prévenir l'émission de plus de 228 mégatonnes de gaz à effet de serre, et de renforcer la résilience de 6,6 millions de personnes aux effets des changements climatiques, en date de 2022.

