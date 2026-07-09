Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à La Ronge

Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
09 juil, 2026, 12:30 ET
LA RONGE, SK, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une importante annonce concernant des infrastructures communautaires en Saskatchewan, en présence de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), député de Denesthé-Missinippi-Rivière Churchill, et de Cheffe Tammy Cook-Searson.
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Date :
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Le vendredi 10 juillet 2026
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Heure :
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10 h 30 (HNC)
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Lieu :
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Jonas Roberts Memorial Community Centre, gymnase
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
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