Le Face-à-face francophone : un concours de débats oratoires à l'Assemblée nationale

Appel de candidatures

QUÉBEC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale est fière de lancer aujourd'hui l'appel de candidatures du concours de débats oratoires, le Face-à-face francophone, qui aura lieu lors de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2020. Les jeunes de 15 à 20 ans sont ainsi invités à célébrer cette journée au cœur de la colline Parlementaire.

« C'est avec plaisir et enthousiasme que l'Assemblée nationale organise ce concours par lequel les participantes et participants pourront s'exprimer sur leurs préoccupations actuelles et partager leurs idées novatrices pour façonner la société de demain. Le moment s'y prête d'autant plus pour la tenue d'une telle activité puisque le vendredi 20 mars 2020, la Francophonie institutionnelle célèbrera ses cinquante ans. C'est l'occasion idéale de souligner cet important anniversaire », a indiqué le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

Les débats se dérouleront dans l'enceinte de l'hôtel du Parlement, au centre de l'agora, où un jury, présidé par M. Paradis, déterminera les finalistes, et ultimement, la gagnante ou le gagnant qui remportera une bourse de 1 000 $. Les candidates et candidats seront évalués selon des critères précis et devront mettre leur éloquence et leur sens de la rhétorique à l'épreuve.

Les personnes intéressées à participer sont invitées à consulter la section Par ici la démocratie du site Internet de l'Assemblée nationale, de même que les autres plateformes numériques de l'institution, où tous les détails et les règlements du concours sont présentés. Pour s'inscrire, une vidéo d'une minute sur le thème « Mon Québec de rêve » devra notamment être transmise.

Rappelons que ce concours est une initiative de l'Assemblée nationale visant à souligner de façon innovante la Journée internationale de la Francophonie, en donnant la chance à de jeunes Québécoises et Québécois, entre 15 et 20 ans, d'occuper l'espace francophone au moyen d'un concours de débats oratoires unique. L'appel de candidatures se termine le 31 janvier 2020.

Source et renseignements :

Claire Laliberté

Conseillère en communication

Assemblée nationale du Québec

claire.laliberte@assnat.qc.ca

Téléphone : 418 643-1992, poste 70586

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/