Le drapeau des survivants hissé en l'honneur et au souvenir sur la colline du Parlement

Nous reconnaissons que ce communiqué peut contenir des renseignements qui sont difficiles à lire pour de nombreux lecteurs. Pour obtenir un soutien émotionnel immédiat, les Survivants et leur famille sont invités à communiquer avec la Ligne d'écoute nationale sur les pensionnats afin d'obtenir du soutien affectif et de l'aiguillage 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au numéro sans frais 1-866-925-4419.

La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est également offerte à tous les peuples autochtones du Canada. Des conseillers expérimentés et compétents sur le plan culturel sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine au 1-855-242-3310 ou par clavardage en ligne à www.espoirpourlemieuxetre.ca. Ce service est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français et en anglais, ainsi que sur demande en cri, en ojibway et en inuktitut.

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Le Centre national pour la vérité et la réconciliation

Aujourd'hui, les survivants des pensionnats des Premières Nations, des Inuits et des Métis se sont rassemblés sur la colline du Parlement, territoire non cédé des Algonquins Anishinabeg, pour hisser de nouveau le drapeau des survivants en l'honneur des survivants des pensionnats indiens et à la mémoire des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Les survivants, l'aînée Claudette Commanda et le Centre national pour la vérité et réconciliation (CNVR), accompagnés de dirigeants d'organisations autochtones nationales, de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Les pensionnats indiens ont séparé de force les enfants autochtones de leur famille et de leur communauté, les ont soumis à la violence et à la négligence et leur ont interdit de pratiquer leurs cultures, leurs traditions et leurs langues. Le traumatisme imposé par ce système continue de se répercuter sur les survivants et les générations qui ont suivi.

Le drapeau des survivants nous rappelle à tous ce traitement honteux subi par les peuples autochtones au Canada et symbolise l'engagement continu du Canada envers la réconciliation.

Citations

« Hisser de nouveau le drapeau des survivants sur la Colline du Parlement est plus qu'un geste; c'est un acte profond de réconciliation et un engagement public à honorer une promesse faite aux survivants. Cela nous rappelle notre responsabilité de reconnaître le passé, d'en comprendre les répercussions continues et de travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur. Ce drapeau est un symbole national de la force durable de notre peuple, qui montre au Canada que nous sommes ici -- nous avons toujours été là -- alors que notre cheminement collectif vers la guérison se poursuit. »

Aînée Claudette Commanda

Nation algonquine Anishinabeg

« La boîte en bois cintré et le drapeau des survivants sont des objets sacrés pour découvrir la vérité. La vérité et la réconciliation sont un engagement à comprendre l'histoire véritable des pensionnats indiens et à en apprendre davantage à ce sujet. Notre histoire, qui nous sommes en tant que peuple et nos vérités ne peuvent jamais être oubliées ou ignorées. Nous continuerons à lutter pour être entendus et, plus important encore, validés. »

Eugene Arcand

Survivant cri

« En tant que survivante des pensionnats, le fait de voir le drapeau des survivants sur la Colline du Parlement suscite des émotions partagées. C'est un rappel de la douleur que j'ai ressentie dans ma jeunesse -- d'avoir été arrachée à ma maison, à ma famille, à ma culture et à mon identité, mais cela signifie aussi que ma vérité n'est plus cachée. Cela me donne l'espoir que le Canada est prêt à faire ce qui s'impose et que la promesse de faire mieux est un engagement à agir, pas seulement des paroles. »

Edna Elias

Survivante inuite

« Lorsque je vois flotter le drapeau des survivants, cela me donne de l'espoir. J'espère que la réconciliation est à portée de main. J'espère qu'il y aura des jours meilleurs pour nos parents et les générations futures. Ce sont eux qui transmettront nos vérités afin que l'histoire ne puisse pas être oubliée. »

Charlotte Nolin

Survivante métisse

« Nous vivons des moments difficiles et faisons face à des défis quotidiens qui peuvent nous sembler accablants. Il est essentiel que nous ne perdions jamais de vue la véritable histoire de notre pays. Aujourd'hui, en hissant le drapeau des survivants, nous nous souvenons de la force des survivants et du travail essentiel de réconciliation. Cette année marque le 10e anniversaire de la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation et des 94 appels à l'action; ce drapeau est un puissant rappel de notre engagement à honorer le passé et à bâtir un avenir meilleur. »

Stephanie Scott

Directrice générale, Centre national pour la vérité et la réconciliation

« En partageant leurs expériences et en préservant la vérité, les survivants nous aident à nous renseigner sur notre passé et nous permettent d'avancer sur la voie de la réconciliation. Nous hissons ce drapeau sur la Colline du Parlement pour leur rendre hommage et les faire rayonner. Que le drapeau des survivants rappelle à tous les Canadiens notre responsabilité collective de nous souvenir, d'agir et d'aller de l'avant ensemble. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le drapeau des survivants a été hissé pour la première fois sur la Colline du Parlement en août 2022. Il a été créé par et pour les survivants, afin de rendre hommage à tous les survivants, familles et communautés touchés par le système des pensionnats au Canada et de partager leur témoignage.

Le drapeau a été élaboré en consultation et en collaboration avec les Inuit, les Mi'kmaq, les Atikamekw, les Cris, les Ojibway, les Dakota, les Mohawks, les Dénés, les Nuu-chah-nulth, les Secwepemc et les survivants de la Nation métisse.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), hébergé par l'Université du Manitoba, a été créé comme lieu d'apprentissage où les vérités des survivants sont honorées et gardées en sécurité pour les générations futures.

Liens connexes

Centre national pour la vérité et la réconciliation

Relations Coronne-Autochtones - Chemin de la réconciliation

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Shasta Chartrand, Directrice, Communications et stratégie numérique, Centre national pour la vérité et la réconciliation, [email protected]; Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias: Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]