Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, une ligne d'écoute téléphonique nationale de résolution des questions des pensionnats indiens offre aux Survivants et à leur famille du soutien émotionnel et des services d'intervention en cas de crise. Cette ligne d'écoute est disponible tous les jours, 24 heures sur 24 par téléphone, au 1-866-925-4419. Par ailleurs, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte un soutien à tous les Autochtones. Vous pouvez joindre des conseillers par téléphone ou par clavardage. Le service est offert en français et en anglais, ainsi qu'en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande. Pour joindre la Ligne d'écoute, composez sans frais le 1-855-242-3310 ou branchez-vous en ligne par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

Les pensionnats sont un chapitre honteux de notre histoire qui continue d'avoir une incidence profonde et durable sur les Survivants, leurs familles et leurs communautés partout au pays. Nous ne pouvons pas oublier cette vérité. En tant que Canadiens, nous devons tous nous renseigner sur l'histoire et l'héritage des pensionnats. Ce n'est qu'en faisant face aux dures vérités de notre passé que nous pourrons vraiment avancer ensemble vers un avenir meilleur.

Le premier ministre Justin Trudeau était accompagné aujourd'hui de la directrice du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), Stephanie Scott, du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, et de Survivants de tout le pays pour hisser le drapeau des Survivants sur la Colline du Parlement. Ce drapeau y flottera pour honorer la mémoire des 150 000 enfants autochtones qui ont été séparés de force de leur famille et de leurs communautés pour être envoyés dans des pensionnats. Il rendra hommage aux Survivants, à leurs familles, aux communautés qui ont été bouleversés à jamais et à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Le système des pensionnats au Canada a privé les enfants autochtones de leur enfance. Il visait à les assimiler en les forçant à abandonner leurs langues, leurs cultures, leurs spiritualités, leurs traditions et leurs identités. Bon nombre de ces enfants ont subi des violences physiques, émotionnelles et sexuelles, et beaucoup d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. L'héritage douloureux du système des pensionnats est toujours présent aujourd'hui pour les peuples autochtones d'un bout à l'autre du pays.

Le drapeau orange et blanc des Survivants a été conçu par le CNVR en consultation avec des Survivants de tout le Canada dans une volonté de commémoration et pour être partagé avec tous les Canadiens. Il comporte neuf éléments distincts, chacun ayant une signification particulière. Par exemple, les semences que l'on voit sous la famille et les enfants représentent l'esprit des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Il nous reste encore du travail à faire. La réconciliation n'est pas la responsabilité des peuples autochtones - elle est la responsabilité de tous les Canadiens. Nous devons continuer d'écouter et d'apprendre. C'est précisément ce que le gouvernement du Canada va continuer de faire, tout en soutenant les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans leur processus de guérison. Ensemble, nous bâtirons un avenir meilleur pour tous.

« Les pensionnats sont un chapitre honteux de notre histoire, et le drapeau des Survivants va nous rappeler cette vérité, chaque jour, ici sur la Colline du Parlement. En hissant ce drapeau ici aujourd'hui, nous affirmons ceci : nous n'oublierons jamais. Nous continuerons d'écouter les Survivants. Nous reconnaissons le traumatisme intergénérationnel que ces soi-disant écoles ont causé. Et nous nous engageons à poursuivre notre collaboration en vue de bâtir un avenir axé sur la guérison et le partenariat. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le lever du drapeau des Survivants sur la Colline du Parlement se veut le reflet et l'expression d'un deuil profond pour les quelque 150 000 enfants autochtones qui ont été enlevés de force à leur famille afin d'être envoyés dans des pensionnats dirigés par l'État et l'Église et qui ont été privés de leur culture et de leur langue. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux Survivants et soulignons la résilience des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous parcourons ensemble le chemin commun de la réconciliation, qui est ancré dans les principes d'honnêteté, d'égalité et d'autodétermination. Le lever de ce drapeau symbolise de manière indéniable que chaque enfant compte et que le gouvernement du Canada en fera davantage pour être un partenaire honorable dans le cadre de ce travail de réconciliation. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Le lever du drapeau, aujourd'hui, témoigne de l'engagement du Canada à honorer la vie des personnes qui ne sont jamais revenues des pensionnats ainsi que les Survivants, leurs familles et leurs communautés, qui poursuivent leur quête de la vérité. Le drapeau servira également de symbole bien visible de cette quête de la vérité, vers lequel tout le Canada pourra se tourner. »

-- L'hon. Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les Survivants ont créé ce drapeau pour symboliser le voyage compliqué que nous avons entrepris ensemble vers la guérison. Je sais que le drapeau des Survivants qui flottera sur la Colline du Parlement servira à nous rappeler à tous que nous devons continuer d'écouter et de chercher à comprendre la vérité sur les pensionnats. Lorsque les Canadiens voient ce drapeau, ils doivent réfléchir aux mesures que chacun peut prendre, à tous les niveaux, pour avancer sur notre chemin commun de la réconciliation. »

-- Stephanie Scott, directrice, Centre national pour la vérité et la réconciliation

« La réconciliation doit commencer par la vérité - une vérité que des milliers de Survivants et moi avons vécue et continuons de vivre; une vérité que l'on croyait disparue avec les milliers d'enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Bien des gens n'en sont toujours pas conscients. Il est de la responsabilité de notre gouvernement, de nos églises et de nos peuples collectifs de mettre au jour la vérité et d'honorer les enfants. »

-- Jimmy Durocher, Survivant métis des pensionnats

Le drapeau des Survivants a été conçu en collaboration avec des Survivants des nations inuite, mi'kmaq, atikamekw, crie, ojibway, dakota, mohawk, dénée, nuu-chah-nulth, secwepemc et métisse. Chaque élément représenté sur le drapeau a été soigneusement choisi par des Survivants.

Le drapeau flottera près de l'édifice de l'Ouest et du Centre d'accueil des visiteurs sur la Colline du Parlement jusqu'en 2024, lorsqu'une décision sera prise quant à son emplacement permanent.

Le drapeau des Survivants a été hissé pour la première fois sur la Colline du Parlement en 2021, lors d'une cérémonie spéciale organisée à l'occasion de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Le CNVR , hébergé par l'Université du Manitoba , a été mis sur pied pour préserver la mémoire du système des pensionnats au Canada et de son héritage, pas seulement pour quelques années, mais pour toujours. Il incombe au CNVR de gérer et de partager de manière respectueuse les faits concernant les expériences des Survivants et de travailler avec les éducateurs, les chercheurs, les communautés, les décideurs et le grand public, autochtones et non autochtones, pour soutenir les travaux réalisés en faveur de la vérité, de la réconciliation et de la guérison partout au Canada .

CNVR décideurs Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour soutenir le travail difficile et important visant à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats.

