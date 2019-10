Le Dr Guy Lafrance élu président de l'Ordre des dentistes du Québec

Titulaire d'un doctorat en médecine dentaire obtenu de l'Université de Montréal en 1984, le Dr Lafrance est propriétaire d'une clinique dentaire dans la région de Gatineau depuis maintenant 33 ans.

Membre du conseil d'administration de l'Ordre des dentistes depuis 2004, le Dr Lafrance a siégé à différents comités de l'Ordre, dont le comité exécutif, où il a notamment agi à titre de vice-président en 2016. Ayant récemment reçu le titre de Fellow de l'Académie Pierre Fauchard, le Dr Lafrance est aussi examinateur au Bureau national d'examen dentaire du Canada.

« C'est avec une grande satisfaction, mais aussi en toute humilité que j'accueille le vote de confiance de mes pairs, a indiqué le Dr Lafrance. Dans un contexte où les technologies et les modèles d'affaires émergents transforment la pratique de la médecine dentaire et où un nouveau cadre législatif et réglementaire gouvernera sous peu l'exercice de la profession, l'Ordre des dentistes a un rôle majeur à jouer pour assurer la qualité des services fournis à la population québécoise. À titre de président de l'Ordre, je veillerai, avec les membres du conseil d'administration, à ce que notre organisation ait le regard critique et l'ouverture d'esprit requis pour remplir sa mission, informer la population et procurer aux membres les outils nécessaires à un exercice moderne de la médecine dentaire. »

Le dépouillement du scrutin, tenu par voie électronique pour la première fois dans l'histoire de l'Ordre des dentistes, a eu lieu aujourd'hui au siège social en présence d'un représentant de la firme In Fidem, chargée d'assurer la sécurité du scrutin, et de trois témoins désignés par le conseil d'administration.

Le nouveau président élu entrera en fonction le 22 novembre 2019.

« Je tiens à féliciter le Dr Lafrance pour son élection au poste de président de l'Ordre des dentistes, a déclaré le Dr Dolman. J'en profite pour remercier également les Drs Gagnon et Gravel pour s'être portés candidats à cette élection ainsi que pour leur dévouement à l'égard de notre profession et de l'exécution de notre mandat de protection du public. Par ailleurs, je tiens à féliciter tous les membres qui ont participé activement à ce processus démocratique en votant en grand nombre dans le cadre du premier scrutin électronique de l'histoire de l'Ordre. »

À propos de l'Ordre des dentistes du Québec

L'Ordre des dentistes du Québec regroupe plus de 5 430 dentistes. Sa mission est d'assurer la qualité des services en médecine dentaire par le respect de normes élevées de pratique et d'éthique et de promouvoir la santé buccodentaire auprès de la population du Québec.

SOURCE Ordre des dentistes du Québec

Renseignements: André Lavoie, Directeur des affaires publiques et des communications, andre.lavoie@odq.qc.ca, 514 875-8511, poste 2232 / 514 917-5198 (mobile)

Related Links

http://www.odq.qc.ca