Mois de la santé buccodentaire - Publication d'une lettre ouverte pour réduire la consommation de sucre chez les enfants

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la santé buccodentaire, l'Ordre des dentistes du Québec, en collaboration avec l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et l'Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec, publie une lettre ouverte soulignant l'urgence de réduire la consommation de sucres libres chez les enfants.

Extrait de la lettre ouverte :

Protégeons la santé de nos enfants en réduisant leur consommation de sucre

Chaque parent souhaite voir son enfant grandir en santé. Pourtant, un problème souvent sous-estimé met en péril leur bien-être : la surconsommation de sucres libres, dont les effets vont bien au-delà de la santé buccodentaire et affectent la santé globale.

À la croisée du Mois de la nutrition et du Mois de la santé buccodentaire, il est essentiel de rappeler que, bien que séduisants, ces sucres peuvent représenter un véritable fléau pour la santé des enfants.

L'Organisation mondiale de la santé et Santé Canada recommandent que les enfants limitent leur consommation de sucres libres à moins de 5-10 % de leur apport énergétique quotidien. Ces sucres comprennent ceux ajoutés aux aliments et aux boissons, ainsi que ceux naturellement présents dans les jus de fruits. Or, dès leur plus jeune âge, de nombreux enfants en consomment en excès, ce qui augmente considérablement leur risque de développer des caries, mais aussi des problèmes tels que l'obésité et d'autres troubles métaboliques. Ces complications peuvent nuire à leur qualité de vie, à leur développement et à leur réussite scolaire.

Responsable chaque année d'un grand nombre d'anesthésies générales chez les enfants au Québec et au Canada, la carie dentaire est une maladie non transmissible et en grande partie évitable. Le sucre libre est un facteur clé du développement des caries. Lorsqu'il est consommé, il nourrit les bactéries présentes dans la bouche, qui produisent alors des acides attaquant l'émail dentaire. Plus la consommation de sucre est fréquente, plus le risque de carie augmente.

Malheureusement, les aliments ultra-transformés, dont les collations et boissons sucrées, sont omniprésents dans l'alimentation des enfants, exposant dès le plus jeune âge la population à des problèmes buccodentaires évitables.

