Le DPCP prend acte de la décision du ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Sean Fraser, ordonnant un nouveau procès dans le dossier de Daniel Jolivet

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- À la suite de la décision du ministre de la Justice et procureur général du Canada d'ordonner la tenue d'un nouveau procès dans le dossier de Daniel Jolivet, près de 32 ans après le premier procès, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonce qu'il coordonnera l'évaluation du dossier avec ses partenaires policiers. Au cours des prochains mois, le DPCP fera une analyse exhaustive de la preuve disponible afin de déterminer si notamment, la poursuite des procédures est dans l'intérêt public, le tout conformément aux directives présentement en vigueur.

De par l'effet de l'ordonnance de nouveau procès, tant M. Jolivet que le DPCP sont replacés dans l'état qui prévalait avant le verdict rendu en 1994. Rappelons que monsieur Jolivet bénéficie à nouveau de la présomption d'innocence quant aux infractions reprochées.

Le DPCP s'assurera aussi de faire les démarches appropriées auprès des proches des personnes victimes dans ce dossier.

En raison du fait que le dossier de monsieur Jolivet est désormais judiciarisé devant la Cour supérieure du Québec, le DPCP ne pourra formuler aucun commentaire additionnel.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3.

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Lucas Bastien, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 579 593-4945