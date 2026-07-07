Enquête indépendante sur l'événement survenu à Laval le 7 novembre 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police de Laval (SPL).

L'analyse portait sur l'événement survenu à Laval le 7 novembre 2025 entourant l'arrêt cardiorespiratoire subi par un homme auquel il a survécu.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le DPCP rend publique cette décision après avoir transmis la décision à la personne blessée.

Événement

Le 7 novembre 2025 vers 5 h 29, une employée qui travaille dans un hôtel à Laval communique avec le 911 et mentionne qu'un homme ayant loué une chambre à cet établissement est en détresse psychologique. Elle indique qu'une femme se trouve dans la chambre avec lui et qu'elle craint pour sa sécurité. L'employée indique que les occupants semblent intoxiqués.

Un premier duo d'agents arrive sur les lieux vers 5 h 33. Ils se rendent à la chambre et entendent des cris ainsi que des bruits qui s'apparentent à des objets qui se cassent. Les agents tentent de prendre contact avec les personnes se trouvant à l'intérieur et ils poussent la porte qui est entrouverte, mais elle se referme. Ils tentent à nouveau d'ouvrir la porte, mais le loquet intérieur ne permet qu'une ouverture partielle. Soudainement, la porte s'ouvre et une femme sort de la chambre. À la demande d'un des agents, elle s'éloigne de la porte.

Un des agents interpelle l'homme et le voit tenant un fer à repasser dans ses mains. L'agent lui demande de laisser tomber l'objet et de se mettre au sol. L'agent remarque qu'il y a du sang à plusieurs endroits dans la chambre et que l'homme a le regard vide. L'homme lâche le fer à repasser et se place à quatre pattes. Il se trouve dans l'entrée de la salle de bain, crie et ne cesse de bouger. L'homme indique que les agents sont de faux policiers et il lance des objets dans la chambre. L'homme étire son bras derrière la porte comme s'il tentait d'agripper un autre objet. Plusieurs autres agents sont maintenant sur les lieux pour porter assistance. Un agent déploie l'arme à impulsion électrique afin de pouvoir maîtriser l'homme. Plusieurs agents se trouvent dans la chambre et tentent de contrôler l'homme qui se débat. Ce dernier est fort et les agents ont de la difficulté à le maîtriser. Ils réussissent à procéder au menottage et le placent en position latérale de sécurité. L'homme continue de se débattre et crache du sang en direction des agents.

Vers 5 h 45, les ambulanciers arrivent sur les lieux. L'homme est transporté à l'hôpital. Ce dernier continue de se débattre pendant le transport ambulancier. Un calmant lui est administré à son arrivée. Dans les minutes suivantes, il subit un arrêt cardiorespiratoire. L'équipe médicale effectue des manœuvres de réanimation qui permettent le retour de ses signes vitaux. L'homme a obtenu son congé de l'hôpital dans les jours suivants.

Analyse du DPCP

L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. En l'espèce, l'intervention était légale dans les circonstances. Les agents devaient intervenir auprès de l'homme en situation de crise pour protéger la sécurité de la femme qui se trouvait dans la chambre ainsi que pour protéger l'homme de ses propres agissements.

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées au paragraphe 25(1) du Code criminel sont remplies.

Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

La preuve révèle que les policiers devaient intervenir auprès de l'homme en crise, puisque le comportement de ce dernier était un danger pour lui-même et pour autrui. Ce dernier a mentionné avoir consommé de l'alcool et de la drogue au moment des événements. Le degré de force utilisé s'est limité à ce qui était requis pour arrêter et maîtriser l'homme.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du SPL impliqué dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Relations médias, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]