Le dôme Hébert sera installé dès novembre 2023

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Saint-Léonard et la Ville de Montréal sont heureux d'annoncer que le dôme Hébert sera installé dès l'automne 2023 et ce, jusqu'à la construction d'une structure permanente estimée à 2025. C'est une excellente nouvelle pour la population de Saint-Léonard.

Cela est rendu possible grâce au travail de collaboration entre l'arrondissement qui assurera le maintien du dôme amovible pendant la transition et de la Ville de Montréal qui bonifiera le budget alloué à la construction de la structure permanente vers 2025.

De plus, afin de tenir compte du Plan climat de l'arrondissement, le projet permanent a été bonifié par l'ajout d'un système de chauffage et de climatisation basé sur la géothermie. Cela permettra d'éliminer le chauffage au gaz qui produit annuellement près de 500 tonnes de G.E.S.

À terme, ce nouveau dôme permanent, qui demeurera « gonflé » à l'année, génèrera des économies de près de 80 % de ses frais d'exploitation actuels pour les contribuables.

« Cette entente est bénéfique pour toutes les parties concernées et les membres du conseil d'arrondissement et moi-même souhaitons remercier Valérie Plante, Caroline Bourgeois et leurs équipes pour le travail effectué dans ce dossier. Tout le monde a travaillé fort pour arriver à cette entente. On ne peut que se réjouir du dénouement qui permettra d'offrir aux jeunes de Saint-Léonard et de l'est de la ville une installation sportive couverte à l'année pour les 15 prochaines années », a déclaré le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

« Je suis particulière contente que les jeunes de Saint-Léonard puissent continuer de pratiquer leur sport favori. Des installations comme le dôme Hébert de Saint-Léonard accueillent des milliers de joueurs et de joueuses de soccer. Nous sommes très heureux d'annoncer que le dôme amovible sera monté jusqu'à la construction d'une installation permanente. À l'issue des discussions, nous avons trouvé une solution qui permettra le maintien de l'accès au terrain de soccer à l'année, mais aussi à terme, d'avoir une installation plus sobre énergétiquement. On a hâte de voir les jeunes y jouer, et cela dès novembre 2023. » Caroline Bourgeois, Vice-présidente du comité exécutif - Responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

L'arrondissement de Saint-Léonard travaillera donc activement dans les prochaines semaines à planifier la réouverture du dôme pour la saison 2023-2024, ce qui inclut des efforts de rationalisation budgétaire, l'octroi de contrats, la planification des horaires, etc. Cette ouverture devrait pouvoir se faire dès novembre 2023.

Quant à la réalisation du nouveau dôme, les équipes de l'arrondissement reprendront le travail qui avait été amorcé au début de l'année 2023. L'objectif sera d'élaborer un projet qui répondra aux besoins, tout en respectant l'enveloppe budgétaire que représente l'investissement de la Ville de Montréal, de l'arrondissement et de la subvention reçue dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives mené conjointement par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.

