GATINEAU, QC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Les Canadiens jouissent de riches paysages naturels d'un océan à l'autre. Le pays abrite un quart des milieux humides et des forêts boréales de la planète et un cinquième de l'eau douce, le plus long littoral du monde et d'importants habitats pour les oiseaux, les poissons et les mammifères.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a félicité le District régional de la capitale de l'île de Vancouver pour sa contribution à la conservation au Canada. Le District a officiellement inscrit les 33 parcs régionaux qui relèvent de sa compétence dans la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation. Désormais, dans le cadre du réseau national de conservation du Canada, l'aire combinée représente 13 329,75 hectares (133,3 km2), ce qui équivaut à environ 33 fois la superficie du parc Stanley.

Les études scientifiques montrent que la conservation et le rétablissement de la nature sont essentiels pour freiner l'appauvrissement de la biodiversité et inverser cette tendance, protéger les espèces en péril et lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement fédéral s'est fixé l'objectif de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux du Canada d'ici 2030, et il collabore avec des partenaires dans tout le pays pour y parvenir.

Parmi ces partenaires figurent d'autres administrations, des groupes autochtones et des organisations non gouvernementales de protection de l'environnement. En travaillant ensemble à inscrire davantage d'aires de conservation dans la base de données nationale, le Canada continuera à définir de façon plus claire et plus complète le réseau de conservation dans l'ensemble du pays.

Le District régional de la capitale est un précurseur en déclarant ainsi ses aires protégées et de conservation à l'échelle locale directement dans la base de données nationale. Il donne un excellent exemple de ce que les administrations locales peuvent faire pour contribuer de manière significative aux objectifs de conservation nationaux et internationaux. L'avenir repose sur la collaboration entre tous et l'action immédiate.

« La nature est profondément inscrite dans le sentiment d'identité des Canadiens, et beaucoup d'entre nous s'en rapprochent par l'intermédiaire des parcs locaux et municipaux de nos collectivités. Ces aires jouent un rôle important dans les efforts de conservation déployés au pays. Elles demeurent toutefois trop peu déclarées dans notre base de données nationale sur les aires protégées. Je félicite le District régional de la capitale d'avoir adopté et soutenu les objectifs de conservation du Canada. Cet engagement nous a aidés à nous rapprocher de l'objectif de conservation de 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, et, dans ce travail extrêmement important, chaque effort compte. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'inscription de notre réseau de parcs régionaux dans la base de données des aires protégées et de conservation du Canada témoigne de nos efforts continus en matière de conservation ainsi que de la confiance que les résidents de la région ont placée dans le District régional de la capitale pour soutenir et accroître notre réseau de parcs régionaux au fil des ans. Il s'agit également d'une bonne nouvelle pour les résidents du District régional de la capitale, car elle confirme que nous sommes sur la bonne voie avec notre plan stratégique pour les parcs et les sentiers régionaux de 2022-2032 et les engagements plus larges du District régional de la capitale en matière de réconciliation, de lutte contre les changements climatiques et de protection des aires de biodiversité menacées dans notre région en pleine croissance. »

- Colin Plant, président du conseil, District régional de la capitale

Le réseau canadien d'aires protégées et de conservation joue un rôle important dans l'atténuation des effets des changements climatiques en protégeant et en rétablissant des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. En outre, les forêts et les milieux humides intacts captent et stockent le dioxyde de carbone et peuvent contribuer à protéger les collectivités contre les effets des changements climatiques.

Le District régional de la capitale est l'administration régionale de 13 municipalités et de trois circonscriptions du sud de l'île de Vancouver et des îles Gulf, desservant plus de 432 000 personnes.

et des îles Gulf, desservant plus de 432 000 personnes. Le District régional de la capitale facilite la prise de décision régionale sur des questions qui dépassent le cadre municipal, notamment en ce qui concerne les parcs régionaux et les installations de loisirs, l'approvisionnement régional en eau, les déchets solides et le traitement des eaux usées.

