LE DISCOURS DU TRÔNE EST PASSÉ À CÔTÉ DES TRAVAILLEURS

Déclaration de Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, au sujet du discours du Trône présenté par le gouvernement

OTTAWA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs s'attendaient à un plan ambitieux pour renforcer notre économie, créer des emplois et défendre les collectivités contre le programme de Trump; toutefois, le discours du Trône d'aujourd'hui n'y a fait aucunement mention.

Les travailleuses et travailleurs ont besoin d'un gouvernement fédéral doté d'un plan, assorti de mesures et d'investissements audacieux, afin d'offrir de bons emplois syndicaux, des services publics plus solides et une sécurité économique pour tous.

Les familles canadiennes continuent de porter le fardeau d'une crise de l'abordabilité qui perdure et du chaos économique de Trump. Pour un trop grand nombre de travailleuses et travailleurs, les salaires n'augmentent pas au même rythme que les coûts. Les familles sont confrontées à un marché de l'immobilier de plus en plus inaccessible, et bon nombre d'entre elles sont laissées pour compte par un système d'assurance-emploi mis à mal et un système de santé public sous-financé. Par ailleurs, la hausse du taux de chômage fait en sorte que les travailleuses et travailleurs ont encore plus de difficulté à trouver un emploi stable et sûr et à subvenir aux besoins de leur famille.

Privilégier les réductions d'impôts pour les riches plutôt que les soutiens pour les personnes qui en ont le plus besoin représente un écart par rapport à l'action audacieuse nécessaire pour s'attaquer à la guerre commerciale, à la crise du logement, au système de santé poussé à ses limites et à l'urgence climatique.

Bien que nous saluons l'intention du gouvernement de « réduire les coûts pour les Canadiens », nous sommes profondément préoccupés par le fait que le discours du Trône a mis l'accent sur la déréglementation, la réduction des coûts et la restriction financière plutôt que sur des investissements significatifs dans les gens et les services dont ils dépendent.

Les propositions contenues dans le discours du Trône visant à éliminer les obstacles au commerce intérieur ne permettent pas d'améliorer la vie des travailleuses et travailleurs en général et risquent plutôt d'affaiblir les normes et protections et de miner l'autonomie provinciale. Les syndicats doivent être à la table lors de ces conversations parce que les travailleuses et travailleurs ne peuvent pas jouer un rôle secondaire quand vient le temps de façonner l'avenir du Canada.

Le gouvernement doit donner la priorité à la création de bons emplois et d'une stratégie industrielle concurrentielle à l'échelle mondiale, mais pas au détriment d'un contrôle public ou en désavantageant les travailleuses et travailleurs qui construisent notre économie. Cela doit d'abord se faire par des investissements dans l'infrastructure, l'énergie propre, la fabrication et les services de soins qui créent de bons emplois syndicaux et soutiennent les collectivités.

Apporter quelques modifications aux réglementations ou réduire les opérations gouvernementales ne saurait remplacer des investissements réels et soutenus dont les familles travailleuses ont besoin.

En ce qui concerne le logement, nous exhortons le gouvernement à aller au-delà des incitatifs versés aux promoteurs privés et à s'engager à construire des logements vraiment abordables financés par les fonds publics. Chaque Canadien et Canadienne mérite de vivre dans un endroit sûr où ils se sentent chez eux, pas seulement des promesses d'abordabilité dictées par le marché.

L'engagement du gouvernement à attirer des talents mondiaux est important, mais cela doit aller de pair avec de solides protections au travail, des salaires équitables et un accent renouvelé sur la formation et le maintien en poste des travailleurs déjà en emploi. La politique d'immigration doit être fondée sur l'équité et la durabilité et non devenir un prétexte pour abaisser les salaires ou les conditions de travail.

Enfin, nous sommes particulièrement préoccupés par l'idée de réduire les services publics à un moment où les Canadiens, ébranlés par la guerre commerciale de Trump, ont besoin de plus de soutiens, pas moins.

Limiter les investissements maintenant ne ferait qu'aggraver les inégalités et la pression sur des systèmes déjà surchargés comme la santé et l'assurance-emploi. De même, les vagues promesses sur l'utilisation de l'IA pour stimuler la productivité doivent être tenues grâce à des engagements clairs en matière de protection de l'emploi, de services publics de qualité et de réglementations strictes pour s'assurer que la technologie soit employée pour et avec les travailleurs, et non pas contre eux.

Les travailleuses et travailleurs surveillent la situation. Ce moment exige un leadership courageux; il ne s'agit pas de réduire les dépenses ou d'être complaisants. Le gouvernement doit collaborer avec les syndicats du Canada pour augmenter les salaires, renforcer les soins de santé publics, mettre en œuvre un régime d'assurance-médicaments public universel, moderniser l'assurance-emploi et veiller à ce qu'aucun travailleur ni travailleuse ne soit laissé pour compte.

Il est temps pour ce gouvernement de choisir : leadership audacieux ou occasion manquée.

Les travailleuses et travailleurs ont occupé une place dominante lors des élections, mais ils ont été exclus du discours du Trône.

Nous sommes prêts à travailler avec ce gouvernement, mais ne nous y trompons pas : s'il ne répond pas aux besoins des travailleuses et travailleurs, nous n'hésiterons pas à lui demander des comptes.

