Le directeur général de la Ville de Montréal reçoit le prix Hommage de l'Institut d'administration publique du Québec

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le directeur général de la Ville de Montréal, M. Serge Lamontagne, a reçu aujourd'hui le prix Hommage de l'Institut d'administration publique du Québec (IAPQ). Cette distinction est attribuée à une administratrice ou à un administrateur du secteur public, ou à une ou un universitaire qui se démarque de façon évidente, et qui est reconnu par ses pairs pour la qualité de sa gestion ou par l'influence exercée sur l'administration publique au Québec.

« C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que j'accepte cette prestigieuse distinction de l'IAPQ. Je tiens à féliciter la co-lauréate du prix, Mme Marie Rinfret, Protectrice du citoyen, qui a su défendre avec compétence et rigueur l'intérêt des citoyennes et des citoyens du Québec tout au long de sa carrière. Cet hommage, je souhaite le partager avec tous les employés et employées de la Ville de Montréal, qui ont été une grande source d'inspiration pour moi, particulièrement durant cette dernière année, qui nous a poussés à nous adapter et nous réinventer pour mieux servir les Montréalaises et les Montréalais. Je salue aussi toutes les personnes que j'ai côtoyées durant mes 34 années de carrière, des gens dévoués pour un service public efficace, humain, pertinent », a déclaré Serge Lamontagne.

Deux projets de la Ville de Montréal ont également été finalistes parmi les Prix d'excellence de l'administration publique du Québec, soit le « Développement d'une méthodologie standardisée d'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable en milieu urbain », dans la catégorie Collaboration scientifique, et « L'équipe métro d'intervention et de concertation : Une nouvelle patrouille mixte pour l'accompagnement des personnes en situation d'itinérance », dans la catégorie Prix Monde municipal. Les lauréats seront dévoilés le 25 novembre.

« Cette distinction est une belle reconnaissance du travail de notre directeur général, Serge Lamontagne, qui a le service public tatoué sur le cœur. Depuis son arrivée, il amène la Ville de Montréal plus loin et fait preuve d'un leadership rassembleur. Comme mairesse, je suis très fière de pouvoir compter sur sa passion, son engagement et son expertise. J'en profite pour remercier l'ensemble des employées et des employés de la Ville de Montréal pour leur engagement, ainsi que l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de l'administration publique du Québec », a conclu la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

