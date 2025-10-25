OTTAWA, ON, le 25 oct. 2025 /CNW/ -

Kuala Lumpur (Malaisie)



8 h 30 Le premier ministre assistera à la cérémonie d'ouverture du Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).





9 h 15 Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Laos, Sonexay Siphandone.





9 h 45 Le premier ministre rencontrera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.





10 h 15 Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Vietnam, Phạm Minh Chính.





11 h 05 Le premier ministre prononcera une allocution lors de la séance plénière du Sommet de l'ANASE.





15 h 30 Le premier ministre participera à une discussion informelle lors du Sommet de l'ANASE sur le commerce et l'investissement.





16 h 00 Le premier ministre assistera à une réception avec des chefs d'entreprise et y prononcera une allocution d'ouverture.





19 h 30 Le premier ministre assistera à un dîner de travail organisé par le président du Conseil européen, António Costa.





