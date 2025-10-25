Le dimanche 26 octobre 2025 English

OTTAWA, ON, le 25 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Kuala Lumpur (Malaisie)



8 h 30

Le premier ministre assistera à la cérémonie d'ouverture du Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte


9 h 15

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Laos, Sonexay Siphandone.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


9 h 45

Le premier ministre rencontrera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


10 h 15

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Vietnam, Phạm Minh Chính.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


11 h 05

Le premier ministre prononcera une allocution lors de la séance plénière du Sommet de l'ANASE.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte


15 h 30

Le premier ministre participera à une discussion informelle lors du Sommet de l'ANASE sur le commerce et l'investissement.




Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre


16 h 00

Le premier ministre assistera à une réception avec des chefs d'entreprise et y prononcera une allocution d'ouverture.




Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour l'allocution d'ouverture du premier ministre


19 h 30

Le premier ministre assistera à un dîner de travail organisé par le président du Conseil européen, António Costa.




Fermé aux médias

