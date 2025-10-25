Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
25 oct, 2025, 14:00 ET
OTTAWA, ON, le 25 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Kuala Lumpur (Malaisie)
|
|
|
8 h 30
|
Le premier ministre assistera à la cérémonie d'ouverture du Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
9 h 15
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Laos, Sonexay Siphandone.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
9 h 45
|
Le premier ministre rencontrera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
10 h 15
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Vietnam, Phạm Minh Chính.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
11 h 05
|
Le premier ministre prononcera une allocution lors de la séance plénière du Sommet de l'ANASE.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
15 h 30
|
Le premier ministre participera à une discussion informelle lors du Sommet de l'ANASE sur le commerce et l'investissement.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
16 h 00
|
Le premier ministre assistera à une réception avec des chefs d'entreprise et y prononcera une allocution d'ouverture.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
19 h 30
|
Le premier ministre assistera à un dîner de travail organisé par le président du Conseil européen, António Costa.
|
|
|
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article