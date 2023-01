Célébration du Fonds de développement des compétences et de son incidence sur la pénurie de technologues de laboratoire médical

TORONTO, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Le Collège Anderson de santé, d'affaires et de technologies a accueilli Deepak Anand, député provincial et adjoint parlementaire au ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, ainsi que Michelle Hoad, chef de la direction de l'Association des professionnels des laboratoires médicaux de l'Ontario (APLMO), au nouveau centre de formation en laboratoire médical du campus de North York, le 1er décembre 2022.

En avril 2022, l'APLMO a reçu du financement du gouvernement provincial pour 50 technologues de laboratoire médical (TLM) formés à l'étranger et a choisi le Collège Anderson afin de leur offrir la formation dans le cadre de son programme de transition à l'intention des TLM. Cette visite de l'installation à la fine pointe de la technologie du Collège Anderson a été l'occasion de souligner l'incidence de ce programme de formation pratique sur les futures technologues de laboratoire médical et, en fin de compte, sur la pénurie massive de technologues de laboratoire médical en Ontario.

Le député provincial Deepak Anand visite le nouveau laboratoire médical du Collège Anderson Tweet this

« Ce fut un véritable plaisir d'accueillir le député Anand au nouveau laboratoire du Collège Anderson. Le Fonds de développement des compétences a permis au Collège Anderson d'offrir son programme de transition à l'intention des TLM à 50 étudiants, éliminant ainsi tout obstacle financier à leur carrière dans ce domaine essentiel des soins de santé, a déclaré Michelle Hoad, chef de la direction de l'APLMO. Des solutions créatives sont nécessaires pour remédier à la grave pénurie de technologues de laboratoire médical et ce nouveau programme et ce nouveau laboratoire sont un excellent point de départ. La visite du député Anand renforce le soutien du gouvernement pour aider à régler ce problème. »

« Je suis fière de dire que notre nouveau programme de transition à l'intention des TLM et notre nouveau laboratoire pour étudiants ont été une réponse positive et rapide à la nécessité d'avoir plus de TLM en Ontario, a soutenu Kim Alkalay, présidente du programme pour les technologues de laboratoire médical du Collège Anderson. Tous les jours, nous démontrons notre engagement à l'égard de la réussite des étudiants grâce à notre corps professoral compétent et passionné et à un laboratoire de travail sûr et ultramoderne. Notre équipe a été heureuse de présenter le nouveau laboratoire et nos excellents étudiants à nos distingués visiteurs. »

« Nous reconnaissons que la pénurie de TLM exige que diverses parties continuent de prendre des mesures novatrices et collectives. Nous sommes reconnaissants de faire partie de la solution, a affirmé Heather Yang, directrice générale du Collège Anderson. Au nom de nos étudiants et de notre équipe, je remercie le député Anand d'avoir pris le temps de faire une visite et de constater sur place l'incidence directe du financement du gouvernement, ainsi que l'APLMO de nous avoir fait confiance pour former les TLM de demain. »

Le Fonds de développement des compétences de l'Ontario finance des solutions axées sur le marché pour aider les particuliers et les entreprises à traverser la pandémie, dans le but d'apporter des améliorations durables en matière d'emploi et de formation dans différents secteurs en Ontario.

L'Association des professionnels de laboratoire médical de l'Ontario est un organisme sans but lucratif de professionnels de la santé qui a été fondé en 1963 et compte 4 000 membres dans l'ensemble de la province. L'APLMO représente les intérêts des professionnels des laboratoires médicaux de l'Ontario, lesquels comprennent le gouvernement, les organismes de réglementation, les institutions d'éducation, les professionnels de la santé et différents autres intervenants. www.mlpao.org.

Le Collège Anderson est l'un des plus anciens collèges du Canada, ayant ouvert son premier établissement en 1885. Le Collège Anderson a formé plus de 100 000 étudiants au cours de ses 137 ans d'histoire et continue d'être un partenaire habilitant pour ceux qui surmontent des défis professionnels et qui font la transition vers la prochaine étape de leur vie. Comptant dix établissements en Ontario et un en Colombie-Britannique, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien. Visitez www.andersoncollege.com pour en savoir plus.

SOURCE Anderson College

Renseignements: Équipe des médias du Collège Anderson, [email protected]