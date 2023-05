Le député de Viau remet la Médaille de l'Assemblée nationale à Maritza Ferrada

MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le Député de Viau et vice-président de l'Assemblée nationale, Frantz Benjamin, a salué aujourd'hui la contribution de Maritza Ferrada au mieux-être des familles ayant des enfants présentant une déficience intellectuelle en lui remettant la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec.

Elle-même mère d'un garçon présentant une déficience intellectuelle, madame Ferrada a remarqué le manque de soutien pour les familles. C'est en 1999 avec d'autres parents du quartier Saint-Michel qu'elle fondera la Maison Répit la Ressource, une ressource visant à briser l'isolement et à améliorer la qualité de vie des familles ayant des enfants présentant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme. Avec le soutien de plusieurs partenaires dont la Fondation Yvon Lamarre, la Maison Répit la Ressource, que madame Ferrada dirigera pendant plusieurs années, continue de soutenir de nombreuses familles.

Active et engagée dans le quartier Saint-Michel, Maritza Ferrada a œuvré avec les acteurs institutionnels et communautaires du milieu à une meilleure compréhension des enjeux concernant les besoins des familles ayant des enfants présentant une déficience intellectuelle. « C'est pour moi un vrai honneur de remettre de souligner la grande contribution de madame Maritza Ferrada à une société plus juste parceque plus inclusive », a souligné Frantz Benjamin.

La remise a eu lieu au parc Julie-Hamelin, un parc adapté pour tous les enfants peu importe leur handicap. Maritza Ferrada est à la base de cette initiative. Cette remise a eu lieu en présence de ses enfants, notamment sa fille, l'Honorable Soraya Martinez, députée de Hochelaga-Maisonneuve et de l'Honorable Patricia Lattanzio, députée fédérale de Saint-Léonard.

