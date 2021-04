Le député de Maskinongé, Simon Allaire, nommé adjoint parlementaire de la ministre Sonia LeBel

Originaire de Sorel-Tracy, M. Allaire est détenteur d'un baccalauréat en économie. Âgé de 44 ans, il affiche un parcours professionnel de plus de vingt années, qui l'a mené à acquérir à la fois de la polyvalence et une spécialisation en matière de développement économique et de gestion financière. Sa carrière s'est ensuite orientée vers la politique et le service public. M. Allaire a été élu député de la circonscription de Maskinongé en 2018. Depuis, il a occupé plusieurs fonctions parlementaires et ministérielles.

Il a été vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire, du 18 septembre 2019 au 7 avril 2021; membre de la Commission de l'économie et du travail, du 30 novembre 2018 au 17 septembre 2019; membre de la Commission des finances publiques, du 30 novembre 2018 au 17 septembre 2019; et président de séance, du 30 novembre 2018 au 17 septembre 2019. En plus d'occuper ses nouvelles fonctions d'adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, il est membre de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles depuis le 15 octobre 2019.

« Je suis très heureuse de pouvoir compter sur l'expertise et la détermination de mon collègue Simon Allaire pour travailler dans les dossiers qui concernent les marchés publics. Notre gouvernement est particulièrement soucieux de la vitalité des régions et de leur développement économique soutenu. La pandémie est venue nous rappeler l'importance d'être plus autonomes et d'encourager les entreprises de chez nous. Il va de soi que l'État doit, quand il le peut, soutenir les spécialistes, les produits et les services présents sur le territoire québécois en leur facilitant l'accès aux contrats publics. Notre gouvernement élabore d'ailleurs, en ce moment, une stratégie gouvernementale des marchés publics, qui contiendra des mesures pour favoriser l'achat québécois. »

« C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que j'accepte cette nomination d'adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor. Je tiens à remercier ma collègue Sonia LeBel pour cette grande marque de confiance. Depuis mon arrivée à l'Assemblée nationale, j'ai appris énormément et j'ai travaillé très fort pour faire ma place. Cette nouvelle étape de ma jeune carrière politique représente un beau et grand défi. Je vais m'efforcer d'y consacrer tout le temps et l'énergie nécessaires afin de bien servir le gouvernement et la population du Québec. »

