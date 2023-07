CHARLOTTETOWN, PE, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Les Canadiens ressentent les répercussions des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES), en améliorant l'efficacité énergétique et en soutenant les infrastructures vertes, nous réalisons des progrès pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et bâtir des collectivités fortes, résilientes et durables dans toutes les régions du pays.

Aujourd'hui, le député de Charlottetown Sean Casey, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement de 1 886 000 $ par l'entremise du Fonds municipal vert (FMV) pour deux projets à l'Île-du-Prince-Édouard.

La Ville de Charlottetown a reçu 1 856 000 $ (une subvention de 242 000 $ et un prêt de 1 614 000 $) pour améliorer l'efficacité écoénergétique par des rénovations clé en main de l'hôtel de ville, de la caserne de pompiers et du centre communautaire West Royalty. Les améliorations permettront aux exploitants d'immeubles d'utiliser des technologies intelligentes en réseau pour contrôler les systèmes mécaniques des installations municipales à distance, une fonctionnalité inédite sur l'île. On prévoit que les coûts opérationnels annuels et la consommation énergétique des installations s'en verraient réduits respectivement de 90 000 $ et de 30 %.

Une fois le projet achevé, d'autres collectivités du Canada atlantique pourront reproduire les mesures d'économie d'énergie choisies pour cette initiative.

De plus, la Ville de Stratford a reçu une subvention de 30 000 $ pour élaborer un plan de réduction des gaz à effet de serre et répondre aux enjeux de consommation d'énergie à cinq niveaux : l'aménagement territorial, les transports, les bâtiments, les infrastructures et l'approvisionnement en énergie.

Ces projets démontrent que le Fonds municipal vert (FMV) continue de mettre à profit ses succès obtenus au cours des vingt dernières années en appuyant la réalisation de projets environnementaux porteurs de changement à l'échelle communautaire. Le FMV est un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités qui aide les gouvernements municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement. En prenant des mesures pour s'adapter aux changements climatiques, nous pouvons créer des collectivités et des économies capables de prospérer pour les générations à venir.

« Les fonds annoncés aujourd'hui à Stratford permettront d'effectuer des rénovations axées sur l'énergie propre dans trois immeubles importants de l'Île-du-Prince-Édouard. En investissant dans des infrastructures écoénergétiques à faibles émissions de carbone, nous prenons les mesures nécessaires pour créer des emplois bien rémunérés, faire économiser de l'argent aux consommateurs et combattre les changements climatiques pendant de nombreuses années. Je félicite la Fédération canadienne des municipalités et tous les partenaires locaux qui participent à ce projet. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Trouver des solutions novatrices pour surmonter la crise du climat actuelle est primordial pour tous les Canadiens. En appuyant des actions concrètes, nous écologisons nos collectivités et nous assurons un avenir meilleur aux prochaines générations. Je salue les efforts des villes de Charlottetown et de Stratford qui prêchent par l'exemple en préparant un avenir durable. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard sont aux premières loges pour observer les effets des changements climatiques et s'inquiètent, avec raison, de la situation. Cet investissement contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accroître l'efficacité énergétique, en plus d'aider la province à réaliser son ambitieux objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040. Merci à la Ville de Charlottetown et à la Ville de Stratford de trouver des moyens novateurs d'assurer la prospérité de notre île pour les générations futures. »

Sean Casey

Député de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

« Les municipalités ont un impact sur plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et détiennent donc une immense responsabilité à agir sur le climat de manière ambitieuse pour que le Canada puisse atteindre sa cible zéro émission d'ici 2050. Les municipalités dépendent toutefois de ressources limitées. C'est pourquoi l'annonce d'aujourd'hui du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est aussi importante. En partenariat avec le gouvernement fédéral, le FMV aide des municipalités telles que Charlottetown et Stratford à répondre aux enjeux de consommation d'énergie, ce qui apporte autant de bénéfices sur le plan environnemental que sur le plan économique. Ensemble, nous sommes en bonne voie pour bâtir un Canada plus écologique et plus abordable. »

Geoff Stewart

Premier vice-président de la FCM

« Pouvoir accroître l'efficacité énergétique de trois de nos bâtiments municipaux arrive à point alors que nous luttons pour un futur davantage durable. Nous remercions le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités de nous appuyer dans nos efforts pour écologiser notre infrastructure, une priorité. »

Philip Brown

Maire de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

