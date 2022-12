LANGLEY, BC, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE) en Colombie-Britannique, en Alberta et partout au pays.

Aujourd'hui, le député de Cloverdale-Langley City, John Aldag, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 5 millions de dollars à Parkland pour l'installation d'un total de 76 bornes de recharge rapide qui seront accessibles au public dans des stations-service avec dépanneurs en Colombie-Britannique et en Alberta d'ici mars 2024.

La Colombie-Britannique a investi pour sa part plus de 1,8 million de dollars dans le projet.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a effectué un investissement colossal d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de résidence, de travail et de loisirs des Canadiens, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de gens à opter pour un VE.

Le budget de 2022 a versé 1,7 milliard de dollars supplémentaires afin de prolonger jusqu'en mars 2025 le programme d'incitatifs à l'achat de véhicules zéro émission (VZE), auquel seront admissibles un plus grand nombre de modèles de véhicules, y compris les fourgonnettes, les camions et les VUS. En vue d'aider le gouvernement à atteindre son objectif d'ajouter 50 000 bornes de recharge au réseau canadien, le budget a également octroyé 400 millions de dollars additionnels à Ressources naturelles Canada pour poursuivre le déploiement d'infrastructures de ravitaillement de VZE en prolongeant le PIVEZ jusqu'en mars 2027. À ce montant s'ajouteront 500 millions de dollars que la Banque de l'infrastructure du Canada investira dans des infrastructures à grande échelle pour VZE à la fois lucratives et d'utilité publique.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans la décarbonation du secteur des véhicules moyens et lourds. Ainsi, le ministre Alghabra a annoncé plus tôt aujourd'hui le lancement prochain de deux appels de propositions. Le premier sollicite des propositions pour le volet 1 du Programme de flottes de transport des marchandises écoénergétiques. Pourvu d'un budget de près de 200 millions de dollars, ce programme aidera à améliorer l'efficacité énergétique des flottes pour réduire les coûts de carburant et les émissions. Le second appel mettra en œuvre le nouveau volet pour véhicules moyens et lourds de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro, qui soutient des activités d'information, d'éducation et de renforcement des capacités en vue d'aider le secteur à se tourner davantage vers les VZE et différentes solutions moins émettrices dans toutes les régions du pays.

Aujourd'hui également, le ministre Wilkinson a annoncé que le gouvernement investirait 160 000 $ dans l'installation de 23 bornes de recharge pour VE dans des lieux publics à Stratford. Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VZE. Et, à l'instar de tout investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui en Colombie-Britannique et en Alberta pour l'installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Grâce aux politiques et aux mesures d'incitation des gouvernements provincial et fédéral, la Colombie-Britannique a le taux d'adoption de véhicules électriques le plus élevé au Canada et à la grandeur du continent. Le Canada investit dans des infrastructures de recharge pour que les nombreux nouveaux électromobilistes soient en mesure de recharger rapidement leurs véhicules, ce qui facilitera leurs déplacements et contribuera à notre lutte contre les changements climatiques. »

John Aldag

Député de Cloverdale-Langley City

« La Colombie-Britannique est le fer de lance de l'adoption de véhicules électriques en Amérique du Nord, ce qui fait de cette province un point de départ naturel pour notre réseau de bornes de recharge ultrarapide. Grâce au soutien de RNCan et du gouvernement de la Colombie-Britannique, nous doublons la taille de notre réseau de recharge ultrarapide annoncé antérieurement, qui passera donc de 25 à 50 lieux de recharge. Notre réseau contribuera à éliminer l'angoisse de la panne chez les conducteurs de VE et - en offrant une variété d'aliments et des commodités de grande qualité - nous aspirons à offrir aux clients une expérience et des services sans égal dans l'industrie. »

Bob Espey

Président-directeur général, Parkland

« La Colombie-Britannique montre la voie à suivre dans l'adoption de véhicules zéro émission en Amérique du Nord et est reconnue comme un chef de file mondial dans le rapport 2022 de Mobilité électrique Canada, qui note les provinces en fonction de la facilité de passer à l'électrique en cette période de crise climatique et de montée des prix de l'essence. En date de septembre, les véhicules électriques représentaient 17,5 % des nouveaux véhicules légers vendus cette année en Colombie-Britannique. Les bornes de recharge rapide installées par Parkland en Colombie-Britannique illustrent bien la volonté des gouvernements fédéral et provincial d'investir dans des infrastructures essentielles pour soutenir la transition vers des moyens de transport propres. »

L'honorable Bruce Ralston

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada.

Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant par le PIVEZ, plus de 34 500 nouvelles bornes seront installées d'un océan à l'autre d'ici 2027.

Le budget 2022 a octroyé 400 millions de dollars additionnels au PIVEZ de Ressources naturelles Canada, et la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027.

À ce jour, plus de 150 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE.

