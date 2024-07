Les organismes à but non lucratif et de bienfaisance partout où la TD est présente au Canada et aux États-Unis peuvent maintenant soumettre une demande.

TORONTO et CHERRY HILL, N.J., le 24 juill. 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD ») a annoncé aujourd'hui que les demandes sont maintenant acceptées pour le programme de subventions annuel du défi TD Prêts à agir. Cette année, la TD invite les organismes à but non lucratif et de bienfaisance admissibles à soumettre des suggestions de solutions innovatrices qui aident les propriétaires de petites entreprises mal desservies à développer, à lancer ou à faire croître leurs affaires. Au total, 10 subventions de 1 million de dollars canadiens ou américains seront offertes, selon le pays de résidence du demandeur.

« En plus d'être essentielles à la résilience des collectivités, les petites entreprises contribuent à la force des économies locales en stimulant la croissance de l'emploi, l'innovation et la diversité des affaires, explique Mushtak Najarali, premier vice-président, Durabilité, Groupe de la sélection stratégique et Gestion des immeubles de l'entreprise à la TD. Malgré leur rôle crucial, elles sont environ 40 % à échouer au pays dans les cinq premières années de leur existence1. Aux États-Unis, pas moins de 50 % connaissent le même sort2. Des données de la Chambre de commerce du Canada et du comité sénatorial des États-Unis sur les petites entreprises et l'entrepreneuriat indiquent que la situation est encore plus précaire pour les propriétaires qui lancent leur entreprise ou tentent de la faire croître dans des collectivités mal desservies, et souvent aux prises avec des obstacles systémiques. Dans le cadre de son défi TD Prêts à agir 2024, la Banque cherche à soutenir des solutions innovatrices apportées par des organismes à but non lucratif ou de bienfaisance, qui favorisent un paysage entrepreneurial plus inclusif partout où la TD est présente. Nous avons hâte de découvrir les solutions créatives qui seront proposées. »

Le défi TD Prêts à agir vise à contribuer à faire évoluer des programmes qui encouragent l'innovation et la croissance inclusive. Cette année, la TD compte soutenir des stratégies, des technologies et des partenariats qui peuvent aider les entrepreneurs issus de communautés défavorisées (surtout si leur secteur tente toujours de se rétablir de la pandémie, comme les arts) à surmonter des obstacles majeurs comme un manque de financement et de soutien, une méconnaissance de la planification d'affaires efficace, un accès limité aux capitaux et l'absence d'antécédents de crédit.

Le défi TD Prêts à agir est un volet essentiel de la plateforme d'entreprise citoyenne mondiale de la Banque, La promesse TD Prêts à agir. Depuis 2018, le programme a versé plus de 60 millions de dollars canadiens à 65 organismes de bienfaisance pour les aider à résoudre des problèmes sociaux urgents associés aux quatre vecteurs de changement interreliés de La promesse TD Prêts à agir : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Le défi TD Prêts à agir est l'initiative annuelle nord-américaine de la Banque qui vise à remettre dix (10) subventions de 1 million de dollars (dans la devise des bénéficiaires) à des organismes pour la mise en œuvre de solutions novatrices, mesurables et ayant une portée réelle dans un monde en constante évolution.

L'énoncé de problème de cette année s'arrime aux nombreuses façons dont la TD cherche déjà à améliorer l'inclusivité économique. Il fait écho aux parcours vers l'inclusion économique de la TD, le cadre social de la Banque qui concentre ses efforts dans trois domaines où la TD souhaite contribuer à l'atteinte de résultats économiques et financiers inclusifs : l'accès à l'emploi, l'accès au financement et l'accès au logement. Il cadre aussi avec les objectifs du plan de rayonnement local de TD Bank, un engagement de trois ans de 20 milliards de dollars américains annoncé en janvier 2024, qui vise à stimuler les débouchés économiques pour les collectivités diversifiées et défavorisées à revenu faible et modeste partout où la Banque est présente aux États-Unis.

Les demandes de financement seront acceptées jusqu'au 5 septembre 2024 à 16 h (HE). Pour tout savoir sur le défi TD Prêts à agir de cette année, visitez la page td.com/ledefitdpretsaagir.

