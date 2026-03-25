Le Défi ski Leucan 2026 : une mobilisation exceptionnelle pour les enfants atteints de cancer

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Leucan est fière d'annoncer que l'édition 2026 du Défi ski Leucan, coprésenté par Fenplast et Thaïzone, a permis d'amasser 800 392 $ au profit des enfants atteints de cancer et de leur famille. Les 902 participants ont pu vivre une journée remplie de surprises les samedis 14 et 21 mars 2026. Depuis la toute première édition du Défi ski Leucan en 2006, près de 14 millions de dollars ont été amassés par plus de 31 700 skieurs et planchistes.

Les participants du Défi ski Leucan, coprésenté par Fenplast et Thaizone, déguisés sous le thème des jeux vidéo. (Groupe CNW/Leucan)

Cette année, le Défi ski Leucan s'est tenu sur quatre montagnes à travers la province. La Station touristique Stoneham, le Mont Habitant, Le Valinouët et Bromont, montagne d'expériences, montagne hôte depuis le tout début du Défi. De son côté, le Mont Habitant s'est joint à l'aventure en offrant une première expérience des plus réussies.

Les dons amassés, autant par les débutants que les experts en ski, sont primordiaux puisqu'ils permettent de financer les services de Leucan, dont le soutien affectif et l'accompagnement des familles tout au long des traitements par des services adaptés à leurs besoins.

Une réussite rendue possible grâce à des partenaires engagés

Le succès de cette édition repose sur l'implication de partenaires et de collaborateurs profondément engagés envers la cause des enfants atteints de cancer. Leucan tient à souligner la précieuse contribution de Fenplast et Thaïzone, coprésentateurs officiels de l'événement. L'Association remercie également chaleureusement Niobec, fidèle partenaire dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi Subaru Rive-Nord, Membre du Groupe Leclair, partenaires de l'événement dans les Laurentides. Un merci spécial à TACO pour leur présence à l'événement au Mont-Habitant.

L'événement n'aurait pas été possible sans l'implication de plusieurs dizaines de bénévoles dévoués, dont l'énergie, la générosité et l'engagement ont été essentiels au bon déroulement de cette journée. Leur contribution fait une réelle différence pour les familles soutenues par Leucan.

Les jeux vidéo qui animent les pentes

Cette année, la thématique s'articulait autour de l'idée « Votre Défi, à votre hauteur ». Inspirée de l'univers des jeux vidéo, elle proposait un cadre à la fois ludique et inclusif où chaque participant pouvait choisir son rythme, ses capacités et son niveau d'engagement, comme on sélectionnerait la difficulté d'une mission.

« Le Défi ski Leucan est un événement extrêmement mobilisateur et dynamique. Nous avons confié à Erod agence créative la conception et le déploiement de la campagne 2026. La thématique des jeux vidéo a ponctué l'expérience de nos généreux participants et participantes avec des clins d'œil au gaming, rendant leur participation encore plus motivante. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au succès de cette 21e édition; vous avez un impact concret sur la vie de centaines de familles dont l'enfant est atteint de cancer », mentionne Julie Charbonneau, directrice des communications à Leucan.

Pour plus de renseignements sur le Défi, visitez le www.defiski.com .

À propos du Défi

Le Défi ski Leucan, c'est des heures de ski, de planche à neige, de randonnée alpine et plusieurs activités sur quatre montagnes au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 47 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses sept bureaux, Leucan est présente à travers la province.

SOURCE Leucan

Renseignements : Alexandra Morin, Superviseure, communications et relations publiques, [email protected], 418-944-5271