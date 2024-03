Le Défi ski Leucan 2024 amasse plus de 1,2 million $ pour les enfants atteints de cancer

MONTRÉAL, le 29 mars 2024 /CNW/ - Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, est fière d'annoncer que l'édition 2024 du Défi ski Leucan, présenté par Fenplast, a permis d'amasser 1 213 966 $ pour les enfants atteints de cancer et leur famille. Depuis la première édition de l'évènement en 2006, plus de 11,6 millions de dollars ont été amassés par plus de 29 700 skieurs et planchistes.

Une équipe du Défi ski Leucan sur la montagne. (Groupe CNW/Leucan)

Cette année encore, le Défi ski Leucan a eu lieu sur six différentes montagnes à travers la province de Québec : la Station touristique Stoneham, le Mont Adstock, Vallée du Parc, Le Valinouët, le Mont-Vidéo et Bromont, montagne d'expériences. Seuls ou en équipe, les participants relevaient le défi de skier pendant de plusieurs heures et s'engageaient à amasser des dons en soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille.

Le Défi ski Leucan : l'événement amusant et mobilisateur

Bien que la quantité de neige en cette saison hivernale 2024 était plus basse qu'à l'habitude, l'engouement des participants, lui, était bel et bien au rendez-vous. Ce sont plus de 1700 skieurs et plancheurs qui ont dévalé les pentes des stations de ski en soutien aux enfants atteints de cancer.

« Le Défi ski Leucan est un événement si mobilisateur et dynamique. Les skieurs et les planchistes qui acceptent de venir s'amuser avec nous permettent à Leucan d'accomplir de grandes choses pour les enfants atteints de cancer. Particulièrement cette année, les cœurs étaient aussi chaleureux que la météo pendant cette saison hivernale 2024. J'en profite pour remercier toutes les montagnes participantes pour leur accueil et leur engagement inébranlable au Défi ski Leucan. Vous avez un impact direct sur des centaines de familles dont l'enfant est atteint de cancer. », mentionne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Un partenariat qui fait la réussite d'un événement

Leucan souligne la générosité de Fenplast, le présentateur officiel de l'événement. Depuis 10 ans, Fenplast s'engage auprès de l'Association de nombreuses façons. Leucan tient également à remercier les bénévoles, partenaires et commanditaires régionaux, qui, sans eux, cette 19e édition n'aurait pu être possible.

Pour plus de renseignements sur le Défi ou sur sa 19e édition, visitez le www.defiski.com.

À propos du Défi

Le Défi ski Leucan, c'est des heures de ski ou de planche à neige, de randonnée alpine et plusieurs activités sur six montagnes au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Il s'agit d'une activité conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges. Les participants forment une équipe d'une à huit personnes et amassent un minimum en dons pour Leucan : 500$ pour le volet participatif ou 2 000 à 2 500$ pour le volet corporatif.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

SOURCE Leucan

