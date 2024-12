Le Défi ski Leucan : 20 ans de remontées et de générosité

MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Leucan fête avec fierté le 20e anniversaire du Défi ski Leucan, coprésenté par Fenplast et Thaïzone. Depuis la première édition en 2006, près de 11 millions de dollars ont été amassés par plus de 30 000 participants afin de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Le Défi aura lieu dans six montagnes différentes à travers le Québec, entre le 22 février et le 22 mars 2025.

Aidons les enfants atteints de cancer à remontre la pente. (Groupe CNW/Leucan)

Pour fêter les 20 ans du Défi, Leucan désire offrir un cadeau à tous ceux et celles qui souhaitent participer à cette édition anniversaire. Un pourcentage de rabais de 20 % sera offert sur les frais d'inscription de tous les participants qui s'inscrivent avant le 31 décembre 2024, à 23 h 59.

Nouveauté cette année, le Défi ski Leucan offre maintenant un volet solo aux personnes souhaitant relever le Défi seul plutôt qu'en équipe.

20 ans de pentes remontées en soutien aux enfants

S'adressant aux skieurs, planchistes et sportifs de tous âges et niveaux, le Défi ski Leucan est l'une des activités hivernales de collecte de fonds la plus accessible au Québec. En plus d'offrir un moment en famille, entre amis ou entre collègues, ce Défi encourage l'activité physique tout en amassant des dons une descente à la fois.

« Après 20 ans, le Défi ski Leucan est devenu un événement phare pour nous. Lorsqu'on pense qu'à la première édition en 2006, les 288 participants avaient amassé plus de 58 000 $ à Bromont et que depuis les trois dernières années, nous dépassons le million de dollars, c'est majeur pour notre Association!

Grâce à la motivation et la générosité de nos participants, les millions de dollars remis à Leucan ont, entre autres, permis de faire de grands investissements en recherche clinique en oncologie pédiatrique améliorant le taux de survie des enfants atteints de cancer. Merci du fond du cœur à Serge Tremblay qui a initié ce projet et à tous ceux et celles qui ont dévalé les pentes en soutien à notre cause », mentionne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Leucan invite la population à visiter le www.defiski.com pour plus d'information et à s'inscrire à l'une des six montagnes.

Des partenaires qui font la différence

Leucan est ravie de pouvoir compter sur l'appui renouvelé de Fenplast en tant que coprésentateur du Défi ski Leucan. La contribution et l'engagement de cette entreprise au grand cœur renforce le soutien essentiel offert aux familles touchées par le cancer pédiatrique.

« Chez Fenplast, nous sommes fiers d'être le coprésentateur du Défi ski Leucan, un événement qui incarne nos valeurs et notre engagement envers la communauté. La mission de Leucan, qui soutient les enfants atteints de cancer et leur famille, est profondément ancrée dans notre organisation et mobilise notre personnel année après année.

Contribuer à cette cause essentielle depuis 2014 reflète notre détermination à faire une différence significative dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Au nom de notre équipe, je tiens à remercier tous les participants, donateurs et bénévoles pour leur rôle crucial dans ce mouvement de solidarité », explique monsieur Jean Marchand, président de Fenplast.

Leucan tient à remercier chaleureusement son nouveau partenaire coprésentateur, Thaïzone, pour sa confiance. Ce partenariat apporte au Défi de nouvelles saveurs à l'occasion du 20e anniversaire. Cette collaboration fera assurément une différence dans les résultats de l'édition à venir.

Pour plus amples renseignements sur l'événement, visitez www.defiski.com.

À propos du Défi

Le Défi ski Leucan, c'est des heures de ski, de planche à neige, de randonnée alpine et plusieurs activités sur six montagnes au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses septbureaux, Leucan est présente à travers la province.

Source et renseignements : Alexandra Morin, Superviseure, communications et relations publiques, [email protected], 418-944-5271