Le deuxième sondage annuel FedEx Express Canada Women in Transportation and Logistics réalisé auprès de 1 060 professionnelles canadiennes parmi les membres du Forum Angus Reid, a constaté que les employeurs du secteur des transports et de la logistique au Canada ont beaucoup de travail à faire pour encourager plus de femmes à rallier leurs rangs.

« Qu'il s'agisse de livrer de l'équipement de protection individuelle, des achats en ligne et, dans le cas de FedEx, des vaccins COVID-19, le secteur du transport et de la logistique joue un rôle déterminant dans la relance de l'économie canadienne », déclare Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. « Les femmes doivent jouer un plus grand rôle dans notre industrie si indispensable à la santé économique du Canada. Alors que le pays entame sa relance et que notre industrie évolue en réponse aux besoins croissants, nous avons besoin de plus de femmes dans un secteur qui permettra ultimement aux entreprises canadiennes de toutes tailles de prospérer et de croître. »

Le commerce international, les soins de santé, le commerce électronique et l'innovation reposent sur un secteur logistique sain et dynamique. Selon Statistique Canada[1], 989 900 Canadiens travaillaient dans le transport et l'entreposage (SCIAN 48-49) en 2021, une augmentation de près de 40 000 personnes par rapport à 2020. Cependant, sur l'effectif total de cette industrie, un peu moins de 221 000 sont des femmes, ce qui fait à peine 23,3 % de la main-d'œuvre.

Possibilités pour les entreprises de transport de faire appel aux femmes

Les employeurs éventuels devraient prendre note des facteurs essentiels pour que les femmes choisissent de nouvelles possibilités d'emploi, notamment leur perception du secteur des transports et de la logistique. Par exemple, 55 % des répondantes considèrent l'industrie des transports comme un « club de vieux garçons » qui ne s'ouvre pas facilement aux femmes.

L'un des facteurs essentiels pour inciter les femmes à se joindre au secteur serait de voir d'autres femmes y occuper des postes de direction. Environ trois répondantes sur cinq (57 %) déclarent que la présence de femmes leaders et de femmes-cadres pourrait avoir un impact sur leur décision de poursuivre une carrière dans une entreprise ou un secteur particulier. En même temps, une écrasante majorité (81 %) estime que la présence de femmes dans les équipes de direction montrerait qu'elles sont prises au sérieux dans une entreprise ou une organisation.

L'enquête met aussi en lumière l'équilibre travail-famille, la rémunération et la satisfaction au travail comme étant les trois facteurs susceptibles d'attirer les femmes. Comme l'équilibre travail-loisirs est une priorité, de nombreuses femmes sont à la recherche d'un emploi près de chez elles ou en télétravail.

« Une entreprise prospère s'efforce de bâtir une équipe représentative de son marché, poursuit Mme Lisson. Depuis sa création, FedEx a beaucoup mis l'accent sur la culture, l'inclusion et la diversité. En 30 ans de carrière, j'ai vu de mes propres yeux la valeur que FedEx accorde aux gens et son ouverture aux personnes désireuses de croître et prospérer. Toutes les personnes -- et de tous les genres -- doivent aider l'industrie à #éliminerlebiais. Nous pouvons y arriver en acquérant une meilleure compréhension de ce que nous faisons et en encourageant les femmes de tous les milieux et de toutes les professions à se voir dans ces rôles cruciaux. »

Engagement de FedEx Express Canada envers l'équité

Géante canadienne de la logistique, FedEx Express Canada entretient une culture où le mérite est récompensé, où les coéquipiers peuvent contribuer et se développer, et où l'inclusion forme le tissu même de l'organisation. Son équipe de direction est l'une des rares de l'industrie à compter une part égale d'hommes et de femmes. Fondée sur la philosophie d'investir dans son personnel afin de livrer un meilleur service à ses clients et un meilleur rendement à ses actionnaires, FedEx Express Canada, est régulièrement reconnue par les observateurs indépendants comme l'un des principaux employeurs et l'une des entreprises les plus respectées du pays.

Profil du sondage FedEx Express Canada Women in Transportation and Logistics.

Voici les résultats d'un sondage de FedEx Express Canada mené en ligne du 10 au 14 février 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 1 060 Canadiennes âgées de 18 à 60 ans qui travaillaient ou qui avaient l'intention de travailler et qui étaient membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. La base de sondage était équilibrée et pondérée en fonction de l'âge, de la province et de l'éducation.

Forum Angus Reid :

La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est établie selon un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est exact à +/-3,0 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Tous les sondages peuvent être sujets à d'autres types d'erreur, dont l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

Profil de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) propose aux consommateurs et aux entreprises du monde entier une vaste gamme de services de transport, de cybercommerce et de bureautique. Réalisant des revenus annuels de 90 milliards de dollars, l'entreprise fournit des solutions commerciales intégrées aux entreprises par l'entremise de ses filiales gérées en collaboration, qui font front commun devant la concurrence sous le nom bien connu de FedEx. Citée régulièrement comme l'un des employeurs les plus admirés et respectés au monde, FedEx exige de ses 600 000 employés qu'ils restent concentrés sur la sécurité, sur le respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées et sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. FedEx tient à connecter les gens et les possibilités partout dans le monde de manière responsable et ingénieuse, tout en atteignant la carboneutralité d'ici 2040. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site about.fedex.com .

SOURCE Federal Express Canada Corporation

Renseignements: James Anderson, Relations médias, FedEx Express Canada, (905) 212-5372, [email protected]