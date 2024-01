Pensez Dindon et Quilles Canada invitent les Canadiens à tenter leur chance et réaliser un triplé aux quilles

TORONTO, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Pensez Dindon et Quilles Canada refont équipe et relancent le défi Dinde-O-Thon dans les centres de quilles partout au Canada en février, offrant des prix d'une valeur de 17 500 $.

Les Canadiens sont invités à visiter leur centre de quilles participant le plus proche pour tenter leur chance du 17 au 19 février, une fin de semaine fériée dans la plupart des provinces. Le défi reste le même : les joueurs de quilles doivent réussir trois abats d'affilée en une seule partie, connu aux quilles comme un triplé ou un dindon.

Les Canadiens réalisant un triplé et soumettant leur participation seront inscrits dans un tirage au sort pour avoir la chance de recevoir l'une des 250 cartes-cadeaux Visa de 50 $, ainsi qu'un grand prix parmi dix cartes-cadeaux d'épicerie de 500 $ à utiliser pour leur prochain souper de dindon.

« L'année dernière, les centres de quilles ont connu une participation exceptionnelle pendant la fin de semaine du Dinde-O-Thon, alors que des centaines de milliers de joueurs de quilles des quatre coins du pays ont participé au défi », a indiqué Bob McKay, président du marketing chez Quilles Canada. « Nous sommes si heureux de continuer notre partenariat avec Pensez Dindon pour une deuxième année et d'inviter les familles à profiter d'une compétition amicale. »

Environ 300 centres de quilles devraient participer au défi dans tout le pays. Pour participer, les joueurs de quilles n'ont qu'à prendre une photo de leur triplé sur le tableau de pointage numérique et la partager sur un compte Instagram ou Facebook public en identifiant @CanadianTurkey et #PensezDindon ou à la téléverser grâce au formulaire de participation au concours sur PensezDindon.ca/DindeOThon.

Pour se mettre dans l'esprit, les joueurs de quilles pourront prendre les forces nécessaires pour relever le défi en dégustant des plats à base de dindon comme des nachos et des hot-dogs au dindon disponibles dans certains centres de quilles participants.

« Nous avons été ravis de la participation et de l'enthousiasme pour le Dinde-O-Thon en 2023, et nous avons hâte de relancer le défi », a souligné Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. « Nous espérons que les joueurs de quilles en profiteront pour essayer les délicieux plats à base de dindon au menu dans leur centre de quilles local. »

Le Dinde-O-Thon de l'année dernière a connu un nombre record de participants : environ 648 500 joueurs de quilles au cours de la fin de semaine. La première édition du Dinde-O-Thon a vu 729 Canadiens réaliser un dindon (triplé) et s'inscrire pour courir la chance de gagner des prix.

« Un souper de dindon, c'est rassembleur, tout comme une partie de quilles! », affirme Mark Hubert, président et chef de la direction des Transformateurs de volailles et d'œufs du Canada. « Nous espérons que ce défi amusant deviendra une tradition annuelle pour les années à venir ».

Une liste complète des centres de quilles participants, ainsi que les détails et le règlement pour participer, se trouvent sur PensezDindon.ca/DindeOThon. La liste des centres de quilles participants sera mise à jour quotidiennement à l'approche du Dinde-O-Thon, alors n'oubliez pas de la consulter avant de jouer.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon des Transformateurs de volailles et d'œufs du Canada, ont lancé la campagne nationale et bilingue Pensez DindonMC/ Think TurkeyTM en 2019, afin de promouvoir la consommation de dindon. Le programme entièrement intégré comprend la publicité, le numérique, la vente au détail, les relations publiques, les influenceurs, les réseaux sociaux et plus encore, et vise à inciter les planificateurs primaires de repas pour les sensibiliser aux bienfaits du dindon, générer une demande à l'année et accroître sa consommation en général.

À propos de Quilles Canada

Depuis 60 ans, Quilles Canada est fière d'être au service de la communauté canadienne des quilles. L'association à but non lucratif est formée de membres exploitants de salles de quilles partout au Canada. Ses objectifs : soutenir les salles de quilles, promouvoir les bienfaits des quilles comme sport et loisir auprès du grand public, renforcer les relations entre les nombreux établissements et organismes de quilles au Canada et encourager toutes les pratiques qui servent l'intérêt du sport.

SOURCE Think Turkey

Renseignements: Josée Philips, [email protected], 416-717-6562