Le Défi des chefs Leucan : quand la gastronomie se met au service des enfants atteints de cancer

MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - Chaque année, Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer, organise des événements gastronomiques d'envergure à travers le Québec. Le Défi des chefs Leucan, présenté par Steamatic, offre aux entreprises et au grand public une occasion unique de savourer des repas d'exception tout en soutenant une cause essentielle. Ces soirées de réseautage et de solidarité permettent d'amasser près d'un million de dollars annuellement pour accompagner les familles touchées par le cancer pédiatrique.

Des rendez-vous gourmands partout au Québec

Défi des chefs Leucan 2025 (Groupe CNW/Leucan)

En 2025, plus de trente chefs à travers le Québec feront briller la gastronomie locale au profit des enfants atteints de cancer lors d'une compétition amicale. Tout au long de la soirée, les convives pourront vivre une expérience culinaire complète dont ils seront les juges.

Plusieurs villes accueilleront ces événements culinaires incontournables :

Défi des chefs Leucan - Trois-Rivières | 20 mars 2025 | Complexe Laviolette





| 20 mars 2025 | Complexe Laviolette Défi des chefs Leucan - Outaouais | 27 mars 2025 | Centre de conférences Hilton Lac Leamy





| 27 mars 2025 | Centre de conférences Hilton Lac Leamy Défi des chefs Leucan - Saguenay | 24 avril 2025 | Hôtel Delta





| 24 avril 2025 | Hôtel Delta Défi des chefs Leucan - Montérégie | 14 mai 2025 | Le Club dix30





| 14 mai 2025 | Le Club dix30 Défi des chefs Leucan - Québec | 25 septembre 2025 | Manège militaire Voltigeurs de Québec

Les billets pour le Défi des chefs Leucan sont en vente dès maintenant : www.leucan.qc.ca/defideschefs

Les entreprises au cœur de l'engagement social

Si ces événements sont des expériences gastronomiques d'exception, ils sont aussi des occasions pour les entreprises d'affirmer leur engagement social et de renforcer leur réseau professionnel. Nancy Raymond, présidente de Steamatic, présentateur du Défi des chefs Leucan, témoigne de l'impact positif de cet engagement :

« Participer au Défi des chefs Leucan, c'est envoyer un message fort de solidarité aux familles. Après cinq ans d'implication, je peux affirmer que mon engagement envers Leucan est une source de fierté et de retombées positives, tant sur le plan humain que professionnel. C'est pourquoi j'invite la population et les entreprises à se mobiliser pour cette cause essentielle et à faire une réelle différence. »

Un impact concret pour les enfants atteints de cancer

Chaque jour au Québec, un enfant reçoit un diagnostic de cancer ou une annonce de rechute. Grâce aux fonds amassés lors du Défi des chefs Leucan, ces enfants et leur famille reçoivent un soutien essentiel tout au long de leur parcours face à la maladie.

« Ces soirées gastronomiques sont bien plus qu'un simple souper : elles ont un impact concret dans le quotidien des familles dont l'enfant est atteint de cancer. La solidarité que démontrent les invités, les ambassadeurs et les partenaires permet à Leucan d'être présente pour ces familles dans les moments les plus difficiles. Mon équipe et moi avons hâte de vous retrouver autour d'une bonne table en 2025! », souligne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Pour acheter un billet, réserver une table ou en savoir plus sur les événements gastronomiques de Leucan, les personnes intéressées peuvent visiter www.leucan.qc.ca/defideschefs.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

SOURCE Leucan

Source et renseignements: Sarah Martel, Chargée de projets, communications, [email protected]