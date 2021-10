Parmi les nouveautés, citons les sept mini-défis qui se dérouleront tout au long de la saison, les grands prix à gagner et le classement interactif où les participants peuvent suivre les résultats des autres participants.

Les invités qui prédisent correctement au moins un marqueur pendant sept jours de match de la LNH consécutifs gagneront du café ou du thé gratuit pendant une semaine.

TORONTO, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Tim Hortons annonce le retour du Défi de hockey de la LNHMC pour célébrer le lancement de la saison 2021-2022 de la LNHMD, qui commence aujourd'hui. Il y a de nouveaux grands prix à gagner cette année, de même que des mini-défis et un classement en direct où vous pouvez suivre la progression de vos amis. Tout est en place pour vous permettre de passer la meilleure saison de toutes!

Les membres FidéliTim peuvent participer au Défi de hockey de la LNHMC sur l'appli mobile Tim Hortons. Pour chaque jour de match, ils choisiront trois joueurs de la LNHMD qui, selon eux, marqueront un but.

Chaque fois qu'ils feront une bonne prédiction, les participants recevront des points FidéliTim ou des offres. Les membres qui prédisent correctement au moins un marqueur pendant sept jours de match de la LNH consécutifs gagneront du café ou du thé gratuit pendant une semaine!

Cette année, les points FidéliTim sont attribués de la façon suivante dans le cadre du Défi de hockey de la LNHMC de Tim Hortons :

5 points FidéliTim ou des offres pour un choix correct un jour de match

10 points FidéliTim ou des offres pour deux choix corrects un jour de match

50 points FidéliTim ou des offres pour trois choix corrects un jour de match

« Nous avons hâte de commencer une autre saison de hockey avec une des activités préférées de nos invités, soit le Défi de hockey de la LNHMC de Tim Hortons », a indiqué Matt Moore, vice-président du numérique et de FidéliTim chez Tim Hortons.

« Les amateurs du Défi de hockey de la LNHMC de Tim Hortons qui ont été séduits la saison dernière vont adorer les nouveaux éléments interactifs du concours et les superbes prix que nous offrons. »

À titre de nouveauté cette année, nous offrons six mini-défis qui se dérouleront tout au long de saison, ainsi qu'un défi supplémentaire pour les séries éliminatoires de la Coupe StanleyMC. Les cinq participants qui auront cumulé le plus de points à la fin de chaque mini-défi gagneront un grand prix offert par un de nos partenaires. Les membres FidéliTim peuvent suivre leur progression dans le nouvel outil de classement du concours, qui affiche les résultats de tous les participants du Défi de hockey de la LNHMC de Tim Hortons.

Tim Hortons s'est associé à Boom Entertainment pour développer le Défi de hockey de la LNHMC de cette année et ses nouvelles fonctionnalités emballantes. Pour en savoir plus sur ce partenariat, nous vous invitons à visiter le site Web de Boom Entertainment.

« Nous travaillons avec des partenaires qui cherchent à mobiliser et monétiser plus efficacement les amateurs de sport. Notre partenariat avec Tim Hortons est un exemple parfait de collaboration qui nous a permis de trouver à un endroit inattendu un public d'amateurs de sport auquel offrir des jeux gratuits qui donnent des résultats concrets », a expliqué Greg Viverito, vice-président des partenariats chez Boom Entertainment.

Pour obtenir plus d'informations sur le concours et consulter les règlements, veuillez visiter le https://www.timhortons.ca/defi-de-hockey-de-la-lnh-de-tim-hortons.

