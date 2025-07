PORT HARDY, BC, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Dans le but d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 11,1 millions de dollars pour le Urban Village à Port Hardy. L'annonce a été faite dans le cadre d'une cérémonie de bénédiction sacrée organisée par la Gwa'sala-'Nakwaxda'xw Housing Society.

La création de cet ensemble résidentiel est cruciale afin de répondre au besoin urgent de logements sûrs, abordables et adaptés à la culture pour les ménages et les aînés autochtones à Port Hardy et dans le district de Mount Waddington.

L'ensemble résidentiel, situé au 8925, Park Drive, comptera 27 appartements répartis dans trois immeubles de faible hauteur. Il offrira des logements de une, deux et trois chambres. La construction est entreprise par la K'awat'si Construction Company, une filiale de la société K'awat'si Economic Development Corporation (KEDC), organisme de développement économique des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif afin de réduire les coûts et de construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Le gouvernement fédéral est déterminé à fournir aux collectivités le soutien nécessaire pour trouver des solutions locales à leurs problèmes de logement. En collaboration avec nos partenaires, nous veillons à ce que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Il est essentiel que les peuples autochtones de Port Hardy et de l'ensemble de la Colombie-Britannique aient accès à des logements abordables où ils se sentent soutenus et en sécurité sur le plan culturel. Nous continuerons de travailler avec les Premières Nations et le gouvernement fédéral afin que davantage d'Autochtones trouvent des logements qui reflètent leur culture et leurs valeurs, près de leur famille et dans la communauté qu'ils aiment. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Cette cérémonie de bénédiction souligne bien plus que le début de la construction. Elle représente un engagement envers le bien-être de notre collectivité et ouvre un nouveau chapitre d'espoir pour nos familles et nos aînés. Cet ensemble résidentiel témoigne de ce que nous pouvons accomplir lorsque les dirigeants autochtones, les partenaires gouvernementaux et le secteur privé unissent leurs forces pour répondre aux besoins criants de logement dans le respect de la culture. » - Chef Leslie Walkus, Premières Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw

Le financement fourni pour le Urban Village est le suivant : 11,16 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 6,07 millions de dollars de la Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, dans le cadre de l'Indigenous Housing Fund, en plus d'un financement d'exploitation annuel; 811 000 $ des Premières Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, qui ont aussi fourni le terrain pour l'ensemble résidentiel.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En mars 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 11,99 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 46 000 logements et la réparation de plus de 174 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

La Gwa'sala-'Nakwaxda'xw Housing Society est une entité autonome indépendante établie pour créer et offrir des options de logement abordable aux membres à revenu faible ou nul des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw et à d'autres membres de Premières Nations, y compris des aînés, qui vivent à Port Hardy et dans le district de Mount Waddington. La Gwa'sala-'Nakwaxda'xw Housing Society agit aussi à titre d'autorité indépendante en matière de logement. Elle travaille avec des organismes sociaux et communautaires et fournit des services de logement de qualité fondés sur le respect et la reconnaissance mutuels.

