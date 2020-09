Le Défi caritatif Banque Scotia présente son « Sprint final » pour appuyer des organismes de bienfaisance canadiens

« La Banque Scotia est déterminée à aider les collectivités à rester fortes. Dans le cadre du Sprint final du Défi caritatif Banque Scotia, nous organisons un programme de trois jours pour accroître la sensibilisation des Canadiens et amasser des fonds pour les organismes participants, explique Mike Tasevski, champion de la direction des six courses de la Banque Scotia et vice-président des parrainages mondiaux de la Banque Scotia. Maintenant plus que jamais, nous devons être solidaires. »

L'initiative virtuelle de trois jours donnera de l'information sur les organismes participants et comprendra une programmation numérique invitante, dont une série d'exposés par des personnes inspirantes comme Natalie Spooner, la grande joueuse de hockey et coéquipière Banque Scotia, Krista Duchene, marathonienne olympique et le Dr Greg Wells. Le documentaire The Mindfulness Movement, gracieuseté de Hot Docs, pourra aussi être visionné par un nombre limité de personnes.

Chaque année, la Banque Scotia commandite six courses au Canada, qui sont toutes associées au Défi caritatif Banque Scotia : Banque Scotia 21K de Montréal; Marathon Blue Nose Banque Scotia; Marathon d'Ottawa Banque Scotia; Marathon de Calgary Banque Scotia; Demi-marathon de la Banque Scotia à Vancouver; et Marathon Toronto Waterfront Banque Scotia.



Comme ces six courses sont passées au mode virtuel, le Sprint final vise à combler certains manques à gagner qu'ont subis les organismes de bienfaisance participants.

Le Défi caritatif Banque Scotia est organisé depuis 2003 et a permis d'amasser au fil du temps 80 millions de dollars pour les organismes participants. C'est un programme de collecte de fonds clés en main grâce auquel il est facile de soutenir des causes locales qui améliorent énormément la vie des gens. Les organismes de bienfaisance qui y participent conservent la totalité des fonds amassés, puisque la Banque Scotia paie tous les frais d'opération et de carte de crédit.

Pour faire un don ou en savoir plus sur le Sprint final du Défi caritatif Banque Scotia, allez sur la page Homestretch.scotiabankcommunity.com.

