Le CTAQ salue le retour de l'honorable Marie-Claude Bibeau à la tête du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

GRANBY, QC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est heureux de la reconduction de la députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada.

« Nous saluons le retour de Mme Bibeau dans ses fonctions de ministre responsable du secteur de la transformation des aliments et des boissons. La présence et l'appui de Mme Bibeau ont été fort appréciés par le secteur alimentaire, tout particulièrement depuis le début de la crise pandémique pendant laquelle elle a été très présente », a déclaré Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ. « Cette nomination constitue un gage de continuité dans l'établissement des priorités pour notre secteur et notre industrie. Plusieurs dossiers pressants, telle que la pénurie de la main-d'œuvre dans la chaîne alimentaire, ont besoin d'une attention immédiate », a ajouté Mme Cloutier.

De grands enjeux se dressent face à notre industrie et aux consommateurs, entre autres la hausse des prix des intrants et la fragilité de la chaîne d'approvisionnement. Le CTAQ et ses membres sont prêts à collaborer avec la ministre Bibeau et le gouvernement canadien pour continuer de défendre les intérêts des transformateurs alimentaires et des consommateurs.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et plus de 600 entreprises membres. Sa mission est d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres auprès des parties prenantes et de les appuyer dans l'atteinte de leur plein potentiel pour assurer la pérennité de l'industrie alimentaire au Québec.

