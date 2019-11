Le CTAQ salue le retour de l'honorable Marie-Claude Bibeau à Agriculture et Agroalimentaire Canada

GRANBY, QC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) accueille très favorablement le retour de l'honorable Marie-Claude Bibeau dans son rôle de ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Rappelons que Mme Bibeau est députée de Compton-Stanstead et occupe le poste à l'Agroalimentaire depuis le 1er mars 2019.

C'est aujourd'hui, à l'occasion du dévoilement du Conseil des ministres du Canada, que le premier ministre Justin Trudeau a reconfirmé Mme Bibeau dans ses fonctions. Il est important de souligner que plusieurs député(e)s québécois(es) occupent des postes clés dans ce nouveau cabinet. « Le CTAQ salue et félicite tous les membres du nouveau cabinet Trudeau et offre sa collaboration pour l'avancement des enjeux et du Canada » a déclaré la présidente-directrice générale du CTAQ, madame Sylvie Cloutier. « Nous félicitons tout particulièrement Mme Bibeau dont le retour était souhaité par l'industrie alimentaire » a-t-elle ajouté.

Les dossiers de pénurie de main-d'œuvre, de capitalisation des entreprises, de modernisation réglementaire, de l'innovation, de l'accès aux marchés, de la Politique alimentaire, de l'environnement, de l'étiquetage des produits alimentaires et de la réciprocité des produits alimentaires importés sont quelques-unes des priorités sur lesquelles le CTAQ souhaite collaborer avec la ministre Bibeau.

Rappelons qu'en campagne électorale, le Parti libéral a notamment pris l'engagement de simplifier les services et accroître les investissements pour aider les producteurs et les transformateurs d'aliments du Canada à prospérer et à croître et de veiller à ce que les agriculteurs des secteurs soumis à la gestion de l'offre obtiennent l'aide dont ils ont besoin.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et plus de 500 entreprises membres. Sa mission est d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres auprès des parties prenantes et de les appuyer dans l'atteinte de leur plein potentiel pour assurer la pérennité de l'industrie alimentaire au Québec.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

Renseignements: Sébastien Nadeau, 450-349-1521 poste 215, sebastiennadeau@conseiltaq.com

