Le CTAQ salue la composition du nouveau cabinet du gouvernement du Québec

GRANBY, QC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) tient à transmettre ses félicitations aux membres du nouveau cabinet du gouvernement de M. François Legault.

La composition de ce nouveau cabinet démontre l'intérêt et l'attention que le gouvernement portera sur l'état de l'économie pour les prochaines années. Dans un contexte où les enjeux de l'heure tels que l'inflation, le prix des intrants, la fragilité de la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de main-d'œuvre sont criants, le CTAQ confirme sa volonté de collaboration avec le nouveau cabinet.

Premier secteur manufacturier en importance au Québec, l'industrie alimentaire est un vecteur important et essentiel au développement économique ainsi qu'un contributeur à l'autonomie alimentaire du Québec. Les défis auxquels l'industrie de la transformation alimentaire doit faire face sont majeurs et peuvent, à terme, avoir un impact sur le rendement de nos entreprises et sur l'économie de nos régions.

Bioalimentaire

Soulignons tout d'abord la reconduction de monsieur André Lamontagne au poste de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. M. Lamontagne a démontré sa connaissance approfondie de notre secteur et possède toutes les qualités pour diriger ce ministère dont l'importance n'est jamais assez soulignée. Le CTAQ se montre enthousiaste à l'idée de poursuivre son étroite collaboration avec le MAPAQ.

L'autonomie alimentaire a été soulignée, pendant la campagne électorale, par un octroi supplémentaire de 175 M$. Cette annonce est le signe de la continuité des politiques observées pendant le gouvernement afin de soutenir l'autonomie alimentaire du Québec. En tant qu'acteurs de premier plan dans l'industrie agroalimentaire, les transformateurs doivent pouvoir compter sur un soutien conséquent afin de maintenir leur mission première, nourrir le Québec.

Emploi et Immigration

Nous nous réjouissons des nominations de mesdames Kateri Champagne Jourdain et Christine Fréchette, respectivement ministre de l'Emploi et ministre de l'Immigration. Les nominations de madame Champagne Jourdain, femme d'affaires reconnue, et de madame Fréchette, anciennement directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, nous permettent de penser que les décisions liées aux enjeux de la pénurie de la main-d'oeuvre seront prises pour soutenir le développement industriel de nos entreprises. En effet, cette pénurie va demander une concertation entre le gouvernement et les nombreux acteurs manufacturiers afin de trouver des solutions efficaces et pérennes.

Le CTAQ plaide pour une efficience accrue dans le traitement des dossiers sur la main-d'œuvre pour travailler à réduire les impacts de la pénurie de personnel dans les usines. Uniquement dans notre secteur, le nombre de postes vacants est supérieur à 15 % : il manquerait actuellement au minimum 10 000 travailleurs dans les unités de fabrication.

Des solutions existent pour simplifier le processus administratif lié aux travailleurs étrangers temporaires au sein des entreprises en accélérant, par exemple, la transition numérique du ministère.

Économie, Innovation et Énergie

Le premier ministre a confirmé la nomination de monsieur Pierre Fitzgibbon comme ministre de l'Économie et de l'Innovation, qui rapatrie aussi le portefeuille de l'Énergie. M. Fitzgibbon a démontré sa grande capacité à établir des programmes de développement économique. L'ajout du portefeuille de l'Énergie devrait permettre de concilier les besoins du Québec en énergie et une nécessaire transition énergétique.

Environnement

Un des enjeux les plus débattus pendant la récente campagne a été l'environnement et nous sommes confiants que le gouvernement actuel jouera pleinement son rôle pour mettre en place un plan pour la lutte aux changements climatiques. Avec la reconduction de monsieur Benoît Charette comme titulaire du portefeuille de l'environnement, le CTAQ assure au gouvernement sa pleine collaboration.

De nombreux enjeux liés à l'environnement impactent l'industrie de la transformation alimentaire tels l'écoconception des emballages, la réduction des gaz à effet de serre et le dossier de la gestion des matières résiduelles.

L'industrie alimentaire demeure vitale pour l'économie du Québec en transformant plus de 67 % de tout ce qui est produit par les agriculteurs d'ici, production qui est transformée par des entreprises présentes sur tout le territoire. Les défis auxquels l'industrie doit faire face peuvent, à terme, avoir un impact sur la performance de nos entreprises et sur l'économie de nos régions.

Les entreprises de transformation alimentaire sont un moteur de développement économique pour le Québec et nous croyons au dynamisme de notre secteur afin de trouver, avec ce gouvernement, des solutions novatrices aux défis que nous partageons.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et plus de 600 entreprises membres représentant des ventes de plus de 34 G$ par année. Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

Renseignements: Christian Bazinet | [email protected] | 450 349-1521, poste 214