Le CTAQ dévoile les lauréats des Prix Innovation en alimentation 2021!

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a dévoilé à l'occasion d'une soirée gala, au Palais des congrès de Montréal, les lauréats du concours Prix Innovation en alimentation 2021. Ces prix récompensent les entreprises alimentaires qui se démarquent par leur innovation et leur créativité exceptionnelles dans le cours de leurs activités. Les projets d'innovation ont été évalués par un jury composé de professionnels œuvrant dans l'industrie alimentaire.

Ce concours est présenté en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, la Banque Nationale du Canada, Desjardins, Fasken, Investissement Québec, Maturin et Inno-centre.

Les lauréats des Prix Innovation en alimentation 2021 :

Catégorie Produits nouveaux ou améliorés

Alcools distillés :

UBALD DISTILLERIE pour sa VODKA DE PATATE, ROUTE 363

Chocolats, collations, desserts et confiseries :

CHOCMOD CANADA pour ses BOUCHÉES KETO AU CACAO

Jus et boissons :

LOOP MISSION pour ses SODAS PROBIOTIQUES

Mets préparés, prêts à servir ou à assembler :

CHICKUMI pour son BÂTONNET DE HOUMOUS BUFFALO ET SAUCE BARBECUE À L'ÉRABLE

Produits de boulangerie :

SIMPLY GRAIN pour son MÉLANGE À PAIN ET PÂTISSERIE

Produits de longue conservation :

GOGO QUINOA pour sa GAMME DE CÉRÉALES GOGO QUINOA

ET

SIGNÉ CAMÉLINE pour son HUILE DE CAMÉLINE TORRÉFIÉE

Protéines végétales :

GUSTA FOODS pour ses HACHÉS VÉGÉS

Catégorie Emballage

KLR SYSTEMS pour son ATTACHE À PAIN EN CARTON

Catégorie Technologie & Productivité

INNODAL pour INNEO, LA SOLUTION ANTI-LISTÉRIA NATURELLE ET EFFICACE

Le jury a décerné son Prix Coup de cœur à LA BÊLERIE pour sa QUICHE OEUF DE CANNE ET AGNEAU.

À l'occasion de ce concours, la Banque Nationale a remis le Prix Entrepreneuriat Banque Nationale à LOOP MISSION, une entreprise qui a vécu une belle réussite professionnelle en favorisant l'esprit entrepreneurial et en encourageant leurs employés à réaliser leurs idées.

De plus, Investissement Québec a remis le Prix Productivité Investissement Québec à DISTILLERIE NOROI, qui récompense l'entreprise qui aura démontré une hausse de productivité notable grâce à l'implantation d'une nouvelle technologie ou d'un processus innovant afin d'accélérer sa croissance.

De son côté, le Prix Entreprise Innovante Desjardins a été remis à A. LASSONDE Inc., une entreprise qui s'est particulièrement démarquée par l'ouverture qu'elle a su démontrer ainsi que sa capacité à innover en partenariat avec divers centres de recherches externes.

Finalement, Fasken a remis le Prix Éco-responsable Fasken à ENTOMO PROTÉINE à qui le jury a octroyé le plus haut score pour le critère « Développement durable ».

Le CTAQ félicite tous les finalistes et les lauréats du concours Prix Innovation en alimentation 2021 et remercie les membres du jury et les partenaires pour leur implication.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et plus de 600 entreprises membres. Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

