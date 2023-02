OTTAWA, ON and GATINEAU, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC a lancé une première consultation en vue d'améliorer la résilience et la fiabilité des réseaux de télécommunications du Canada.

Les Canadiens sont confrontés à une fréquence accrue de pannes des réseaux de télécommunications essentiels. Ces pannes, causées par divers facteurs, notamment des phénomènes météorologiques extrêmes, des cyberattaques et des accidents, perturbent la vie des Canadiens en ayant des répercussions sur l'accès au téléphone et à Internet, ainsi qu'à d'autres services de télécommunication.

Les Canadiens sont invités à fournir des observations concernant les exigences relatives au signalement des interruptions de service majeures. À titre provisoire, le CRTC ordonne à tous les fournisseurs de services d'informer le CRTC dans les deux heures suivant le moment où ils ont connaissance d'une telle panne. Ils doivent également déposer un rapport complet auprès du CRTC dans les 14 jours suivant la panne.

Cette consultation et la mesure provisoire s'appuient sur les efforts d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et du Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications (CCCST) et contribuent au programme de fiabilité des télécommunications du gouvernement afin d'améliorer la fiabilité des réseaux et de mieux protéger les Canadiens.

Le CRTC sollicite des observations jusqu'au 24 mars 2023. Les Canadiens peuvent participer de l'une des façons suivantes :

en remplissant le formulaire en ligne ;

; en écrivant au secrétaire général, CRTC, Ottawa ( Ontario ) K1A 0N2;

( ) K1A 0N2; en envoyant une télécopie au 819 994-0218.

Toutes les observations feront partie du dossier public et influenceront la décision du CRTC.

Le CRTC prévoit de lancer d'autres instances qui pourraient aborder les mesures en vue d'améliorer la résilience des réseaux, l'accès aux services d'urgence, la communication et l'indemnisation des consommateurs, les répercussions des pannes sur les services d'accessibilité et l'imposition de sanctions aux fournisseurs.

Citation

« Les Canadiens ont besoin de services de télécommunication fiables et de qualité. Nous prenons des mesures pour atténuer les répercussions perturbatrices des pannes de service sur les Canadiens, réduire leur fréquence et leur durée, et faire en sorte que les services essentiels comme les services 9-1-1 et les alertes d'urgence soient toujours disponibles. »

- Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante, CRTC

Faits en bref

Le CRTC engage une firme indépendante pour examiner le plan d'atténuation de Rogers Communications en vue de prévenir les pannes majeures, comme celle qui a touché son réseau en juillet 2022.

Le CRTC, en collaboration avec ISDE, commandera un rapport sur les mesures employées par les organismes de réglementation des télécommunications à l'échelle internationale afin de rendre les réseaux plus fiables et plus résilients face aux vulnérabilités et aux menaces qui peuvent entraîner une interruption des services de télécommunication.

Le CRTC a une instance en cours sur les services de télécommunication dans le Grand Nord, dans le cadre de laquelle il examine la fiabilité du réseau de Norouestel.

Produit connexe

Poser une question ou formuler une plainte

Restez connecté

Suivez-nous sur Twitter @CRTCfra

Aimez-nous sur Facebook

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Renseignements: Relations avec les médias, 819 997-9403, [email protected]; Demandes de renseignements générales, 819 997-0313, Sans frais : 1 877 249-CRTC (2782), ATS : 819 994-0423