OTTAWA, ON and GATINEAU, QC, le 13 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC a lancé une consultation sur le cadre qu'il propose pour lutter contre les réseaux zombies, des réseaux d'ordinateurs nuisibles infectés par des logiciels malveillants sous le contrôle d'un auteur malveillant.

Les réseaux zombies facilitent certaines des cyberattaques les plus dommageables, notamment les logiciels rançonneurs et le vol d'identité. Ces attaques causent un préjudice important aux Canadiens, aux entreprises et aux organisations qui fournissent des services essentiels comme les hôpitaux, les écoles et les organismes gouvernementaux.

Les mesures en vue de bloquer le trafic des réseaux zombies pourraient empêcher les attaques et aider à protéger les Canadiens. Le Conseil recueille des observations sur la pertinence et la nécessité pour les fournisseurs de services de télécommunication d'adopter des techniques pour bloquer ce trafic dans leurs réseaux, notamment sur les garanties qui seraient nécessaires pour assurer le respect de la vie privée, la transparence et l'efficacité.

En vertu de la Loi sur les télécommunications, le Conseil a le pouvoir et le devoir de s'attaquer aux activités malveillantes facilitées par les réseaux zombies.

Les Canadiens sont invités à faire part de leurs observations d'ici le 15 mars 2021 en utilisant une seule des méthodes suivantes :

En remplissant le formulaire en ligne;

En écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa ( Ontario ) K1A ON2;

( ) K1A ON2; En envoyant une télécopie au 819-994-0218.

Citations

« Les attaques au moyen de réseaux zombies malveillants sont une préoccupation grave et fréquente. Presque chaque semaine, nous voyions une organisation être victime d'un logiciel de rançonneur ou apprenions qu'un de nos concitoyens attirés s'est fait hameçonner. Cette instance vise à renforcer la protection des particuliers, des entreprises et des institutions du Canada contre les dommages causés par les réseaux zombies. »

- Ian Scott, Président et premier dirigeant du CRTC

En bref

Le CRTC souhaite savoir ce que les Canadiens pensent de la pertinence et de la nécessité d'élaborer un nouveau cadre pour lutter les réseaux zombies dans les réseaux canadiens.

L'avis préliminaire du CRTC est qu'un cadre pour le blocage à l'échelle des réseaux est une stratégie viable pour prévenir les dommages causés aux Canadiens par les réseaux zombies.

Les types de cyberattaques qui peuvent être perpétrées grâce aux réseaux zombies comprennent notamment la distribution de pourriels, le déni de service distribué, le vol de renseignements et le déploiement de logiciels malveillants, y compris les logiciels rançonneurs.

En vertu de la Loi canadienne anti-pourriel, le CRTC doit veiller au respect des dispositions relatives à la distribution de pourriels, au réacheminement malveillant du trafic sur les réseaux et à l'installation de logiciels malveillants.

