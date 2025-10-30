Le prix le plus prestigieux accordé à un pionnier qui révolutionne la façon dont nous détectons et traitons les maladies

OTTAWA, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La recherche en science et en génie est essentielle pour stimuler l'innovation, la croissance économique et le développement durable et favoriser ainsi le progrès au Canada. Qu'il s'agisse de développer des technologies propres ou d'améliorer les soins de santé ou les infrastructures, les scientifiques et les ingénieures et ingénieurs canadiens mettent au point des solutions qui répondent aux problèmes actuels au pays et dans le monde. Leurs travaux permettent non seulement de rehausser notre qualité de vie, mais aussi de placer le Canada parmi les chefs de file mondiaux en matière de science, de technologie et d'innovation.

Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), a annoncé aujourd'hui les lauréates et lauréats des prix du CRSNG de 2025. Les prix sont décernés cette année à 19 des meilleurs chercheurs et chercheuses en science et en génie au pays ainsi qu'à 9 partenaires du secteur privé en reconnaissance de leurs réalisations remarquables et de leur contribution importante à la recherche, à l'innovation et à la formation dans des disciplines très variées. De la mise au point de nanomatériaux inspirés de la nature qui favorisent la santé des femmes à la création de capteurs qui améliorent la sécurité des infrastructures, les travaux des lauréates et lauréats contribuent à faire progresser des secteurs clés et à assurer un avenir sain et durable à l'ensemble de la société.

David Wishart, un pionnier de la recherche en métabolomique, se voit décerner la plus haute distinction en science au pays, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, qui est assortie d'une subvention pouvant atteindre 1 million de dollars. Tout au long de sa carrière, M. Wishart a œuvré à rendre la science ouverte, accessible et compréhensible. Il prépare aujourd'hui la voie pour l'ère nouvelle de la médecine personnalisée, de la nutrition de précision et des pratiques durables qui préservent l'environnement. Ses percées laissent présager un avenir où les maladies seront détectées tôt, les traitements seront personnalisés et le monde invisible des substances chimiques n'aura plus de secrets pour nous.

Jeremy Quastel, un mathématicien qui fait progresser notre compréhension des processus en apparence aléatoires dans la nature, reçoit le Prix John-C.-Polanyi pour ses travaux novateurs sur la théorie des probabilités, qui ont permis d'établir que les systèmes complexes partagent des caractéristiques universelles.

Deux chercheuses canadiennes de renom ont chacune reçu le Prix Donna-Strickland du CRSNG soulignant les retombées sociales de la recherche en sciences naturelles et en génie. Beth Parker a révolutionné la façon dont nous protégeons la ressource en eau douce la plus vitale du Canada - sa nappe phréatique - en sondant les profondeurs de la terre pour étudier le mouvement des contaminants dans les aquifères du socle rocheux fracturé. Xiaoyi Bao, pour sa part, s'est démarquée par ses innovations, notamment les techniques de détection distribuée et les lasers à faible volume sonore, qui ont renouvelé nos façons de surveiller l'intégrité de structures comme les ponts et les pipelines.

Six chercheuses et chercheurs universitaires voués à un avenir prometteur ont reçu une bourse Arthur-B.-McDonald, prix prestigieux qui leur permettra de renforcer leurs capacités en recherche et de se démarquer en tant que chefs de file qui inspireront la prochaine génération.

Le CRSNG a également récompensé quatre collaborations de recherche remarquables en décernant aux divers partenaires un Prix Synergie pour l'innovation. Ces prix reconnaissent les collaborations qui sont des modèles de partenariat efficace entre des organismes partenaires et des établissements postsecondaires et qui font progresser la découverte et l'innovation.

« Ces prix servent à souligner les réalisations remarquables des scientifiques et des chercheuses et chercheurs canadiens qui jouent un rôle crucial dans les innovations de pointe et les découvertes révolutionnaires qui permettent de rendre notre société plus robuste, de stimuler notre économie et de susciter de nouvelles possibilités pour la population du Canada. Notre gouvernement s'emploie à maintenir la position de chef de file mondial de notre pays en investissant dans les meilleurs talents et en soutenant un écosystème dynamique de l'innovation et des sciences. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Chaque année, les prix du CRSNG sont décernés à des personnes remarquables à l'origine de découvertes, de technologies et d'innovations qui influent profondément, bien que souvent discrètement, sur nos vies. Le Canada est riche d'un énorme bassin de talents diversifiés en recherche, et le CRSNG est fier de célébrer ces brillantes personnes pour leurs réalisations, les retombées sociétales de leurs travaux et les voies qu'elles ouvrent vers un avenir meilleur. »

- Alejandro Adem, MSRC, président du CRSNG

« Recevoir la Médaille d'or Gerhard-Herzberg du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. Cet honneur n'est pas seulement une reconnaissance du travail accompli, mais représente aussi un moment-phare qui nous indique la voie à suivre. Il confirme l'importance de la curiosité, de la persévérance et de la collaboration. Pour ma part, il ouvre de nouveaux horizons en chimie informatique, où convergent le travail sur les molécules, les mathématiques et l'imagination. Grâce au soutien du CRSNG, j'espère pousser plus loin mon exploration de l'inconnu, pour transformer des calculs abstraits en des découvertes qui ont une réelle incidence dans nos vies. »

- David Wishart, University of Alberta

Faits saillants

Nommée en l'honneur de Gerhard Herzberg, lauréat Nobel canadien, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada est la plus haute distinction décernée par le CRSNG. Elle est assortie d'une subvention de recherche pouvant atteindre 1 million de dollars sur 5 ans.

Cette année, le CRSNG décerne ses prix à 28 personnes et entreprises (19 chercheuses et chercheurs et 9 partenaires du secteur privé) en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles à la recherche. La valeur totale du soutien financier lié à ces prix s'élève à 4,05 millions de dollars.

Chaque année, le CRSNG célèbre des chercheuses et chercheurs d'universités et de collèges canadiens dont les travaux témoignent d'un talent exceptionnel et d'un désir d'innovation.

