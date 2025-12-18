Le CQSEPE salue le dépôt du projet de loi sur les services éducatifs en communauté

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) accueille avec enthousiasme le dépôt à l'Assemblée nationale du Québec du Projet de loi instituant la prestation de services de garde éducatifs à l'enfance par les personnes reconnues à titre de responsable d'un service de garde éducatif en communauté (RSGEC), présenté le 11 décembre par la ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain.

Ce projet de loi, connu sous le nom de PL‑12, vient encadrer et reconnaître officiellement le modèle des services de garde éducatifs en communauté, initié par le CQSEPE. Il permettra d'intégrer les projets pilotes à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (LSGEE). Déjà, cette initiative a favorisé la création de plusieurs centaines de places partout au Québec, répondant aux besoins pressants des familles et contribuant au développement harmonieux des enfants.

Le Québec innove avec ce projet et démontre sa capacité d'adaptation à une nouvelle réalité. Les milieux de garde en communauté rendent les milieux locaux et régionaux plus attractifs et permettent de développer des places dans de petites localités où la construction de nouvelles installations de CPE n'aurait pas été possible.

Bilan au 30 novembre 2025

106 bureaux coordonnateurs sur 161 ont participé volontairement au projet, avec le soutien du CQSEPE.

sur 161 ont participé volontairement au projet, avec le soutien du CQSEPE. 420 projets ont été autorisés par le ministère de la Famille. 255 sont actifs. 181 impliquent des partenaires.

ont été autorisés par le ministère de la Famille. 2 541 nouvelles places ont déjà été créées dans le réseau.

ont déjà été créées dans le réseau. Si l'ensemble des projets autorisés se concrétise, ce nombre atteindra 2 912 places.

Le CQSEPE est fier d'avoir été l'instigateur de ce projet novateur et continuera de collaborer étroitement avec les autorités afin d'assurer sa mise en œuvre dans l'intérêt des enfants, des parents et des communautés.

Comme à son habitude, le CQSEPE procédera à une lecture attentive du projet de loi et, avant la rédaction de son mémoire, conviera ses membres à une rencontre spéciale afin de recueillir leurs commentaires et leurs questionnements.

Le texte complet du projet de loi est disponible sur le site de l'Assemblée nationale.

