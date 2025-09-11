Le CQSEPE félicite la nouvelle ministre de la Famille et réaffirme sa volonté de collaboration

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE), par l'entremise de son conseil d'administration, tient à féliciter Kateri Champagne Jourdain, nommée hier ministre de la Famille.

Le CQSEPE se réjouit de poursuivre la collaboration engagée depuis plusieurs années avec le ministère de la Famille et se dit prêt à travailler de concert avec Kateri Champagne Jourdain, afin de faire avancer les dossiers prioritaires pour le réseau de la petite enfance.

Parmi ces dossiers figurent notamment :

la mise en œuvre de la loi 23 et l'application des articles 5.2 et 5.3 ;

le développement et l'amélioration du portail d'inscription ;

la résolution de l'iniquité de traitement pour le personnel non syndiqué.

« Nous accueillons cette nomination avec enthousiasme et sommes confiants que le dialogue constructif amorcé se poursuivra dans un esprit de collaboration et de respect mutuel », a affirmé Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

Le CQSEPE demeure engagé à représenter les intérêts des bureaux coordonnateurs, des CPE et de l'ensemble des acteurs du réseau, afin d'assurer le meilleur soutien possible aux enfants et aux familles du Québec.

SOURCE Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE)

Source :Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE), Coordonnées : [email protected]